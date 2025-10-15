बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर! पूर्व कांग्रेसी और क्रिकेटर की पत्नी पर दांव खेल सकती है भाजपा, बनाएगी मंत्री?

Gujarat Cabinet Expansion: सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय बिहार में अपना सारा दमखम दिखाने में लगी हुई हैं. हालांकि इस बिजी शेड्यूल के बीच भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़ा फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है. इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात भी की है.

पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में किस बात चर्चा हुई इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि यह मीटिंग संभवत गुजरात कैबिनट के विस्तार को लेकर ही थी और जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. कई दिग्गजों के पत्ते भी साफ हो सकता हैं और नए लोगों को मौका मिल सकता है. ऐसे में उम्मीद यह भी जाहिर की जा रही है कि भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा को भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी एकता मंच के नेता विधायक अल्पेश ठाकोर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है.

चुनावों की तैयारी में लगी भाजपा

क्योंकि अगले 2 साल बाद राज्य में चुनाव हैं और सरकार में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है. साथ ही कुछ मंत्रियों के महमके भी बदले जा सकते हैं. ताकि आने वाले चुनावों को लेकर जमीन तैयार की जा सके. खबर है कि भाजपा के सीनियर नेताओं ने राज्य में चुनावों की तैयारी कर दी हैं. वे अपने व्यक्तिगत कार्यालय खोल रहे हैं और समर्थकों को संगठित कर रहे हैं.

सोमवार को पीएम मोदी से मोदी से हुई मुलाकात

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के राज्य अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और संगठन महासचिव रत्नाकर ने सोमवार को दिल्ली का दौरा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया. तीनों नेता मंगलवार सुबह गुजरात लौटे. इस मुलाकात के बाद से कैबिनेट विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं.

