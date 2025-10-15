Advertisement
trendingNow12962257
Hindi Newsदेश

बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर! पूर्व कांग्रेसी और क्रिकेटर की पत्नी पर दांव खेल सकती है भाजपा, बनाएगी मंत्री?

Gujarat News: बिहार चुनाव के बीच भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज्य सरकार की कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 15, 2025, 09:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर! पूर्व कांग्रेसी और क्रिकेटर की पत्नी पर दांव खेल सकती है भाजपा, बनाएगी मंत्री?

Gujarat Cabinet Expansion: सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय बिहार में अपना सारा दमखम दिखाने में लगी हुई हैं. हालांकि इस बिजी शेड्यूल के बीच भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़ा फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है. इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात भी की है. 

पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में किस बात चर्चा हुई इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि यह मीटिंग संभवत गुजरात कैबिनट के विस्तार को लेकर ही थी और जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. कई दिग्गजों के पत्ते भी साफ हो सकता हैं और नए लोगों को मौका मिल सकता है. ऐसे में उम्मीद यह भी जाहिर की जा रही है कि भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा को भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी एकता मंच के नेता विधायक अल्पेश ठाकोर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है.

चुनावों की तैयारी में लगी भाजपा

क्योंकि अगले 2 साल बाद राज्य में चुनाव हैं और सरकार में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है. साथ ही कुछ मंत्रियों के महमके भी बदले जा सकते हैं. ताकि आने वाले चुनावों को लेकर जमीन तैयार की जा सके. खबर है कि भाजपा के सीनियर नेताओं ने राज्य में चुनावों की तैयारी कर दी हैं. वे अपने व्यक्तिगत कार्यालय खोल रहे हैं और समर्थकों को संगठित कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने धीरे से किसका हाथ दबाया? दिल्ली के एक वीडियो में दिख रहा सब

सोमवार को पीएम मोदी से मोदी से हुई मुलाकात

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के राज्य अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और संगठन महासचिव रत्नाकर ने सोमवार को दिल्ली का दौरा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया. तीनों नेता मंगलवार सुबह गुजरात लौटे. इस मुलाकात के बाद से कैबिनेट विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं.

जिन मंत्रियों के बदलने की संभावना है

  • वित्त मंत्री: कनुभाई देसाई

  • कृषि मंत्री: राघवजी पटेल

  • जल आपूर्ति मंत्री: कुनवरजी बावलिया

  • उद्योग मंत्री: बलवंतसिंह राजपूत

  • पर्यटन मंत्री: मुलुभाई बेहेरा

  • शिक्षा मंत्री: कुबेर दिनदोर

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: भानुबेन बबरिया

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Gujarat

Trending news

'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
Sonam Wangchuk
'मैं बंदी की हिरासत से संतुष्ट था और हूं',अब सोनम वांगुचक की किस्मत SC में होगी तय?
AC स्लीपर बस में आग कैसे लग जाती है? जैसलमेर का मंजर देख डराने वाली वजह पता चली
Jaisalmer Fire
AC स्लीपर बस में आग कैसे लग जाती है? जैसलमेर का मंजर देख डराने वाली वजह पता चली
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
Durgapur Gang Rape Case
दुर्गापुर रेप केस में आया बड़ा ट्विस्ट, गैंगरेप हुआ ही नहीं, पुरुष मित्र पकड़ा गया
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
DGMO Rajiv Ghai
ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आ गई पूरी डिटेल्स, पाकिस्तान को जानें कितना हुआ नुकसान?
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
Amir Khan Muttaqi
तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने किसका हाथ दबाया? दिल्ली के वीडियो में दिखा सब
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान