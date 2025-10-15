बिहार चुनाव के बीच बड़ी खबर! पूर्व कांग्रेसी और क्रिकेटर की पत्नी पर दांव खेल सकती है भाजपा, बनाएगी मंत्री?

Gujarat News: बिहार चुनाव के बीच भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राज्य सरकार की कैबिनेट में विस्तार हो सकता है और कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं.
Trending Photos
Gujarat Cabinet Expansion: सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय बिहार में अपना सारा दमखम दिखाने में लगी हुई हैं. हालांकि इस बिजी शेड्यूल के बीच भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़ा फैसला ले सकती है. कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है. इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात भी की है.
पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में किस बात चर्चा हुई इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि यह मीटिंग संभवत गुजरात कैबिनट के विस्तार को लेकर ही थी और जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है. कई दिग्गजों के पत्ते भी साफ हो सकता हैं और नए लोगों को मौका मिल सकता है. ऐसे में उम्मीद यह भी जाहिर की जा रही है कि भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा को भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी एकता मंच के नेता विधायक अल्पेश ठाकोर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है.
क्योंकि अगले 2 साल बाद राज्य में चुनाव हैं और सरकार में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है. साथ ही कुछ मंत्रियों के महमके भी बदले जा सकते हैं. ताकि आने वाले चुनावों को लेकर जमीन तैयार की जा सके. खबर है कि भाजपा के सीनियर नेताओं ने राज्य में चुनावों की तैयारी कर दी हैं. वे अपने व्यक्तिगत कार्यालय खोल रहे हैं और समर्थकों को संगठित कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने धीरे से किसका हाथ दबाया? दिल्ली के एक वीडियो में दिख रहा सब
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के राज्य अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा और संगठन महासचिव रत्नाकर ने सोमवार को दिल्ली का दौरा किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया. तीनों नेता मंगलवार सुबह गुजरात लौटे. इस मुलाकात के बाद से कैबिनेट विस्तार की खबरें तेज हो गई हैं.
वित्त मंत्री: कनुभाई देसाई
कृषि मंत्री: राघवजी पटेल
जल आपूर्ति मंत्री: कुनवरजी बावलिया
उद्योग मंत्री: बलवंतसिंह राजपूत
पर्यटन मंत्री: मुलुभाई बेहेरा
शिक्षा मंत्री: कुबेर दिनदोर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री: भानुबेन बबरिया
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.