Cabinet Expansion: गुजरात में सरकार की 'प्लास्टिक सर्जरी' या आजमाया कारगर नुस्खा? चुनाव से काफी पहले क्यों बदला सियासी नक्शा? 5 पॉइंट्स में जानिए

Gujarat CM Bhupendra Patel new cabinet: बीजेपी आलाकमान की ओर से गुजरात सरकार का चेहरा छोड़कर बाकी पूरा नक्शा बदलने के फैसले की खबर आई तो न सिर्फ गुजरात बल्कि देशभर में पीएम मोदी-अमित शाह के सियासी विरोधियों में गुजरात की राजनीतिक गणित को लेकर चर्चा शुरू हो गई. पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर पूरी कैबिनेट का इस्तीफा ले लिया. चूंकि बीजेपी के धुरविरोधी भी उसके हर फैसले पर पैनी नजर रखकर उसका पोस्टमार्टम करते हैं. ऐसे में इस फैसले को गुजरात सरकार की पॉलिटिकल प्लास्टिक सर्जरी कहें या कारगर सियासी प्रयोग आइए बताते हैं.

Gujarat cabinet expansion: गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला है. जिसने पार्टी को राज्य से लेकर केंद्र में जबरदस्त नतीजे दिए है. गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद लगातार कई प्रयोग हुए हैं. हालिया घटनाक्रम की बात करें तो वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहली बार सितंबर 2021 में सीएम बने. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को अचानक हटाकर उन्हें सरकार का चेहरा बनाया गया. आगे विधानसभा चुनाव (2022) में जीत दर्ज करने के बाद उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया. सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी ईकमान को सीएम भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में मौजूदा मंत्रियों का जमीनी फीडबैक खराब मिला है. Bhupendra Patel cabinet expansion: बीजेपी का वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस दशकों से आदिवासी इलाकों में सैकड़ों प्रकल्प चला रहा है. इसके बावजूद आदिवासी बाहुल्य राज्यों की सीटों पर पार्टी अपवाद स्वरूप ही परचम लहरा पाई है. एमपी-छत्तीसगढ से लेकर बिहार-झारखंड और गुजरात में भी आदिवासी सीटें पर बीजेपी नेताओं के पसीने छूट जाते हैं. ऐसे में गुजरात का डर दूर करने के लिए बीजेपी आदिवासी बेल्ट को साधने के लिए सरकार में डिप्टी सीएम जैसा प्रयोग भी कर सकती है. गुजरात में विधानसभा की 27 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं जबकि आदिवासियों का प्रभाव राज्य की 40 सीटों पर है. विसावदर उपचुनाव में सीएम पटेल और प्रदेश अध्यक्ष के प्रचार के बावजूद आम आदमी पार्टी (AAP) के गोपाल इटालिया ने जीत दर्ज की. जिसके बाद कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था लेकिन राज्य बीजेपी में अंदरखाने बड़े एक्शन की सुगबुगाहट महसूस की जा रही थी. मानो आलाकमान को अंदेशा हो कि पार्टी सत्ता विरोधी लहर की जद में तो नहीं आ रही. Gujarat Cabinet reshuffle news: आपको बताते चलें कि चार साल पहले भी गुजरात सरकार की ऐसी सर्जरी हुई थी. गुजरात सरकार में ऐसा बदलाव बीजेपी का कोई नया प्रयोग नहीं है. दरअसल ये एक आजमाया हुआ कामयाब नुस्खा है. इससे पहले बीजेपी हाईकमान ने साल 2021 में भी सरकार की मेजर सर्जरी करते हुए पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया था. तब 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक 15 महीने पहले यानी सितंबर, 2021 में पूरी सरकार का चेहरा बदला गया था. हालांकि आगामी विधानसभा चुनाव में लंबा वक्त बाकी है. इसके बावजूद पार्टी कम से कम गुजरात में रिस्क लेने के मूड में नहीं है, इसलिए इस बार मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया. जबकि साल 2021 में तो पांच साल के अंदर दो बार मुख्यमंत्री बदले गए थे. 2017 के चुनाव के बाद विजय भाई रूपाणी को सीएम बनाया गया था, लेकिन 2021 में उन्हें हटाकर भूपेंद्र पटेल को जिम्मेदारी दे दी गई थी. Gujarat Locals body polls: इस सियासी बदलाव की एक और वजह पार्टी के लोकल लेवल की पकड़ को परखने से जोड़कर देखा जा रहा है. गांधीनगर का पावर सेंटर हो या अहमदाबाद में बैठे पार्टी के मठाधीश सबको जमीनी तैयारी पुख्ता करने को कहा गया है. दक्षिण गुजरात से लेकर उत्तर गुजरात की सियासत को समझने वाले जानकारों का मानना है कि चंद महीनों में लोकल बॉडी इलेक्शन होने है. ऐसे में इस बदलाव को करके लोकल लेवल तक की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई है. Congress AAP presence in Gujarat: सियासी सुचिता से इतर राजनीति में अच्छा या बुरा सबकुछ सियासी आधार या चुनावी नतीजों से तय होता है. जो समझदार राजनेता भविष्य को दूर से देखकर चेत जाते हैं वो नुकसान बचा लेते हैं. गुजरात की ये सियासी सर्जरी इसलिए भी काफी जरूरी थी क्योंकि कांग्रेस 2019 से लेकर 2024 तक 48 से 99 लोकसभा जीतने के बाद से ही गुजरात पर नजर गड़ाए बैठी है. राहुल गांधी लगभग महीने डेढ़ महीने में किसी न किसी बहाने से गुजरात जा रहे हैं ताकि तीस साल से बीजेपी का अजेय किला ढहा सकें. दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल 'दिल्ली' हारने के बाद आठ महीने से खाली चल रहे थे, वो कुछ महीने पंजाब में एक्टिव रहे लेकिन गुजरात पर फोकस बनाए रहे. इसका नतीजा ये रहा कि आम आदमी पार्टी का वहां जनाधार बढ़ा. ऐसे में बीजेपी वो हर काम कर रही है जिससे उसे जरा भी सियासी डैमेज न हो.