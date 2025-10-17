Gujarat cabinet Expansion: भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट में किसको मिलेगा मौका, रेस में ये नाम आगे

Gujarat CM Bhupendra Patel new cabinet: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करीब चार घंटे बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे. मनोनीत नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह सुबह 11.30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में होगा. राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी समारोह के दौरान विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. जिस मंत्रिमंडल से एक साथ इस्तीफा लिया गया, उसमें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत 17 सदस्य थे, जो गुजरात के हालिया राजनीतिक इतिहास में सबसे कम सदस्यों वाले मंत्रिमंडलों में से एक है.

गुजरात कैबिनेट में बड़ी सर्जरी की वजह क्या है?

2014 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी और उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा नरेंद्र मोदी ने गुजरात के विकास मॉडल को देशभर में प्रमोट करके प्रचंड बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार बनाई थी. गुजरात में नरेंद्र मोदी के बाद कई प्रयोग हुए. हालिया घटनाक्रम पर नजर डालें तो भूपेंद्र पटेल पहली बार सितंबर 2021 में सीएम बने थे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रुपाणी को अचानक हटाकर उन्हें सीएम बनाया गया था. फिर विधानसभा चुनाव (2022) में जीत दर्ज करने के बाद उन्हें सीएम बनाया गया. पटेल की नई कैबिनेट में कुछ चेहरों की वापसी हो सकती है.

सत्ता विरोधी लहर का डर!

गुजरात विधानसभा चुनाव अभी दो साल दूर हैं, लेकिन राज्य के सभी मंत्रियों के इस्तीफा देने से जो नई हलचल मची गई है, उसे पुरानी हलचल से संभावित नुकसान को थामने वाली कवायद मानी जा रही है. पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के हाईकमान को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट में मौजूदा मंत्रियों का जमीनी फीडबैक खराब मिला है. कुछ मंत्री तो किसी की उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतरे.

खासकर विसावदर उपचुनाव में सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आक्रामक प्रचार के बावजूद बीजेपी आम आदमी पार्टी (AAP) के गोपाल इटालिया को हरा नहीं पाई. इसके बाद से ही गुजरात बीजेपी में अंदरखाने बड़े एक्शन की सुगबुगाहट थी. मानो बीजेपी के आलाकमान को अंदेशा हो गया हो कि गुजरात में दशकों से सत्ता पर काबिज बीजेपी कहीं एंटी इनकंबेसी यानी सत्ता विरोधी लहर की चपेट में तो नहीं आ रही है.

इन चेहरों को मिल सकता है मौका!.

चर्चा तो थी इन मंत्रियों को हटाने की लेकिन पार्टी आलाकमान ने राज्य सरकार की आत्मा यानी मुख्यमंत्री पद को छोड़कर सरकार के सभी अंगों का मेजर ऑपरेशन कर दिया. पहले चर्चा थी कि वित्त मंत्री कनुभाई देसाई, कृषि मंत्री राघवजी पटेल, जल आपूर्ति मंत्री कुनवरजी बावलिया, उद्योग मंत्री बलवंतसिंह राजपूत, पर्यटन मंत्री मुलुभाई बेहेरा, शिक्षा मंत्री कुबेर दिनदोर और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भानुबेन बबरिया की कुर्सी जाएगी लेकिन कयासों से इतर पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया.

जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा की पत्नी रिवाबा जाडेजा को भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ओबीसी एकता मंच के नेता विधायक अल्पेश ठाकोर कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. नए मंत्रीमंडल में जीतू वाघानी और अर्जुन मोडवाडिया भी मंत्री बन सकते हैं. वहीं 13 से 15 नए मंत्री बन सकते हैं.