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'2029 के चुनाव में PM मोदी को सपोर्ट करूंगा...', गुजरात पुलिस के कॉन्स्टेबल ने छोड़ दी नौकरी

Jantar-Mantar Protests: गुजरात पुलिस के एक कॉन्स्टेबल ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने नौकरी से यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया है कि हाल ही में जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान, जो सरकार के लिए नैरेटिव बनाया गया है, उससे मुकाबला करना उसका फर्ज है.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 18, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:15 AM IST
'2029 के चुनाव में PM मोदी को सपोर्ट करूंगा...', गुजरात पुलिस के कॉन्स्टेबल ने छोड़ दी नौकरी

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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