गुजरात पुलिस के एक कॉन्स्टेबल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया था, उसका मुकाबला करना उनका नैतिक फर्ज है.
गांधीधाम के ईस्ट कच्छ में अडेशर पुलिस स्टेशन में तैनात रामगर मोहनगढ़ गोसाई ने कहा कि हाल की राजनीतिक घटनाओं ने उन्हें यह निजी त्याग करने के लिए प्रेरित किया. खुद रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो मैसेज में, उन्होंने पुलिस विभाग में नौकरी पाने के लिए की गई कड़ी मेहनत का जिक्र किया. गोसाई ने कहा,'मुझे यह सरकारी नौकरी बहुत मेहनत और लगन के बाद मिली थी.' इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताया.
नौकरी छोड़ने की वजह बताते हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष की अगुआई में हुए विरोध प्रदर्शन उनके करियर में बदलाव का मुख्य कारण बने. उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के हित में फैसले लिए, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी के बजाय अपना जीवन सामाजिक और सामाजिक-राजनीतिक सक्रियता के लिए समर्पित करने का फैसले किया.
वीडियो में गोसाई ने कहा, 'देश में जंतर-मंतर पर हुए हालिया विरोध प्रदर्शन और युवाओं के हित में पीएम मोदी के लिए गए फैसलों को देखते हुए, मैं मोदी सरकार और संघ के समर्थन में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. अब मैं अपना जीवन और सेवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करना चाहता हूं.'कॉन्स्टेबल ने अगले राष्ट्रीय चुनाव तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक निजी संकल्प भी लिया.इस पुलिसकर्मी ने विपक्ष के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों को अपने करियर में बदलाव का अहम मोड़ बताया.
रामगर ने 14 अगस्त 2029 को कच्छ के एसपी को अपना इस्तीफा सौंप दिया. वह यहां तीन साल से ज्यादा समय से तैनात थे.अपने इस्तीफे और बयान में उन्होंने हासिल राजनीतिक गतिविधियों समेत जंतर-मंतर प्रदर्शन का जिक्र किया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि रामगर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं की डिमांड और राष्ट्रीय एकता को मद्देनजर रखते हुए इस्तीफा दिया है. कच्छ के हमीरपुर गांव के रहने वाले रामगर ने 12वीं तक पढ़ाई की है और उन्होंने 2019 बैच जॉइन किया. किसान परिवार से आने वाले रामगर के परिवार में 5 भाई और 2 बहने हैं. वह शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं.