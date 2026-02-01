गुजरात में किसानों की आवाज बने 'आप' नेताओं को मिली जमानत, केजरीवाल ने कहा- सत्यमेव जयते

Advertisement
Written By  Zee News Desk|Last Updated: Feb 01, 2026, 12:12 PM IST
गुजरात के किसानों की आवाज उठाने पर कई महीनों से जेल में बंद राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य लोगों को जमानत मिलने को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे सच की जीत बताया.उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट कर गुजरात की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि सत्यमेव जयते.उन्होंने कहा कि गुजरात के किसानों की आवाज बने आम आदमी पार्टी के नेता राजू भाई करपड़ा और प्रवीण राम समेत अन्य को कोर्ट से जमानत मिलन सच की जीत है. 

भाजपा ने जुल्म और साजिश का सहारा लिया: केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि गुजरात के किसानों की आवाज दबाने के लिए भाजपा ने जुल्म और साजिश का सहारा लिया था, लेकिन वो कोर्ट में बेनकाब हो गया.आम आदमी पार्टी भाजपा की जेल और दमन के आगे नहीं झुकेगी.यह गुजरात और किसानों के सम्मान की लड़ाई है और हम इसे जीत कर रहेंगे.

भाजपा की जेल, डर और दमन से गुजरात के किसान नहीं झुकेंगे: केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि सत्यमेव जयते.किसानों की आवाज़ दबाने के लिए गुजरात में भाजपा सरकार ने जिस ज़ुल्म और साज़िश का सहारा लिया, वो आज कोर्ट में बेनकाब हो गई.गुजरात में किसानों की आवाज़ बने राजूभाई करपड़ा और प्रवीण राम सहित सभी साथियों को ज़मानत मिलना सच की जीत है. भाजपा की जेल, डर और दमन से न गुजरात के किसान झुकेंगे, न आम आदमी पार्टी झुकेगी. यह लड़ाई गुजरात के किसानों के सम्मान की है, गुजरात के सम्मान की है और इसे हम जीतकर रहेंगे.

