Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /ATM में कैश फंसाकर करते थे खेल! ग्राहक के जाते ही उड़ाई नोटों की गड्डी, गुजरात में 3 गिरफ्तार

ATM में कैश फंसाकर करते थे खेल! ग्राहक के जाते ही उड़ाई नोटों की गड्डी, गुजरात में 3 गिरफ्तार

Gujarat ATM Machine Cash Theft: गुजरात में चोरों ने ATM मशीन से कैश चुराने के लिए अनोखा तरीका अपनाया. ये चोर ATM में कैश फंसाकर ग्राहकों के जाने के बाद उसे निकाल लेते थे. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 12, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 11:00 AM IST
ATM में कैश फंसाकर करते थे खेल! ग्राहक के जाते ही उड़ाई नोटों की गड्डी, गुजरात में 3 गिरफ्तार

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सतना में धर्मांतरण के आरोप पर भारी हंगामा: मकान के अंदर मिले करीब 50 लोग
2
3
4
5