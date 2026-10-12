/ATM में कैश फंसाकर करते थे खेल! ग्राहक के जाते ही उड़ाई नोटों की गड्डी, गुजरात में 3 गिरफ्तार

Gujarat Crime News: गुजरात के राजकोट शहर में क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को ATM से कैश चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी कैश डिस्पेंसर बॉक्स में एल्युमीनियम की पट्टियां लगाकर एग्जिट के दौरान कैश फंसा लेते थे और ग्राहकों के जाने के बाद उसे निकाल लेते थे.
मामले में पुलिस ने आरोपियों की पहचान 23 साल के अफस अहमद रियाजात अली, 27 साल के अरबाज फैयाज अहमद और 26 साल के शाहिद खान मोहम्मद सलीम के तौर पर की है. सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं. पुलिस के मुताबिक, उन्हें गुजरात के राजकोट के पुजारा प्लॉट इलाके में कांटा विकास गृह के पीछे एक गली से पकड़ा गया. आरोपी इस दौरान एक और ATM से छेड़छाड़ करने वाले थे.
क्राइम ब्रांच ने आरोपियों से 1,12,200 रुपए कैश, 33,000 रुपए के 3 मोबाइल फोन, 3 लाख रुपए की 1 कार, 4 एल्युमीनियम की पट्टियां, 1 फाइबर रिंग ब्लेंडर फाइल और बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड जब्त किया है. जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 4,45,200 रुपए आंका गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM को निशाना बनाया, खासकर बैंक की छुट्टियों के दौरान या जब बैंक बंद रहते थे।आरोप है कि वे कैश डिस्पेंसर बॉक्स के अंदर एल्युमिनियम की पट्टी लगाने से पहले रेकी करते थे और फिर परिसर से निकल जाते थे.
पुलिस के मुताबिक, जब कोई कस्टमर पैसे निकालने की कोशिश करता था, तो लेनदेन पूरा हो जाता था, लेकिन कैश डिस्पेंसर के अंदर ही फंसा रह जाता था. पुलिस ने बताया कि ग्राहक के पैसे निकालने में असफल होने का संदेह होने पर चले जाने के बाद आरोपी वापस आकर स्ट्रिप हटाता और फंसा हुआ पैसा निकाल लेता था. CCTV फुटेज और तकनीकी-मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई जांच के बाद गिरफ्तारियां हुईं. पुलिसकर्मियों को संदिग्धों के बारे में सूचना मिली और कथित तौर पर एक और चोरी करने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया. क्राइम ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तारियों से 3 मामलों का पता चला है. एक राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरा मालवियानगर पुलिस स्टेशन में और तीसरा मेहसाना के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में. अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने गुजरात और मुंबई के कई स्थानों पर एटीएम को निशाना बनाने की बात भी कबूल की है.
रिपोर्ट की गई घटनाओं में सूरत के सचिन GIDC, चिड़ियाघर क्षेत्र, उन और अडाजन पाटिया, अहमदाबाद के नारोल और सरखेज क्षेत्र, छत्राल और रिंग रोड बाईपास, मेहसाना रेलवे स्टेशन के पास एक ATM, राजकोट के त्रिकोण बाग के पास एक ABI ATM, और पूर्वी मुंबई में एटीएम से पैसे निकालना शामिल है. पुलिस ने बताया कि उन्होंने सूरत में एक घटना में 7,000 रुपए और अहमदाबाद समेत आसपास के इलाकों में कई जगहों से 90,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम कथित तौर पर निकाली थी. पुलिस ने सूरत के अडाजन पाटिया इलाके में दो ATM से 70,000 रुपए से 80,000 रुपए और राजकोट के त्रिकोण बाग के पास से 20,000 रुपए निकाले जाने का भी जिक्र किया है. (इनपुट- IANS)