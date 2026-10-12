/ATM में कैश फंसाकर करते थे खेल! ग्राहक के जाते ही उड़ाई नोटों की गड्डी, गुजरात में 3 गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, जब कोई कस्टमर पैसे निकालने की कोशिश करता था, तो लेनदेन पूरा हो जाता था, लेकिन कैश डिस्पेंसर के अंदर ही फंसा रह जाता था. पुलिस ने बताया कि ग्राहक के पैसे निकालने में असफल होने का संदेह होने पर चले जाने के बाद आरोपी वापस आकर स्ट्रिप हटाता और फंसा हुआ पैसा निकाल लेता था. CCTV फुटेज और तकनीकी-मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर की गई जांच के बाद गिरफ्तारियां हुईं. पुलिसकर्मियों को संदिग्धों के बारे में सूचना मिली और कथित तौर पर एक और चोरी करने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया. क्राइम ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तारियों से 3 मामलों का पता चला है. एक राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज दूसरा मालवियानगर पुलिस स्टेशन में और तीसरा मेहसाना के ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में. अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने गुजरात और मुंबई के कई स्थानों पर एटीएम को निशाना बनाने की बात भी कबूल की है.