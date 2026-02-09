AMC का अनोखा कदम, CNG मशीन से पालतू कुत्तों का अंतिम संस्कार शुरू; पेट लवर्स को राहत

CNG-based dog crematorium centre: आवारा कुत्ते इतनी बड़ी समस्या बन चुके हैं कि डॉग लवर्स को छोड़ किसी को उनसे सहानुभूति नहीं दिखती. किसी का पालतू डॉग मर जाए तो वह उसका अंतिम संस्कार अपने खर्च से करा देता है, अगर सड़क का आवारा कुत्ता मरे और नगर पालिका वाले समय पर न आएं तो उसकी बॉडी चील-कौवे नोच खाते हैं. इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने कुत्तों के अंतिम संस्कार की अच्छी व्यवस्था की है.

गुजरात का पहला सेंटर

गुजरात में पहली बार, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीएनसीडी डिपार्टमेंट ने पालतू कुत्तों के मालिकों की सुविधा के लिए पालतू कुत्तों के अंतिम संस्कार के लिए कॉर्पोरेशन द्वारा चलाई जाने वाली सीएनजी-बेस्ड क्रिमेटोरियम मशीन चालू की है. जबकि यह पूरे देश में कॉर्पोरेशन द्वारा चलाए जा रहे शहरी इलाके में पहला पालतू कुत्तों का श्मशान घाट है.

भारत सरकार द्वारा जारी ABC रूल्स-2023 और NAPRE-2030 के मुताबिक, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन, नसबंदी, पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, बीमार कुत्तों का मेडिकल ट्रीटमेंट, खास फीडिंग स्पॉट बनाने के अलावा देखभाव जैसी तमाम वेलफेयर एक्टिविटी का सफल आयोजन किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई

इन नियमों के मुताबिक, AMC द्वारा मरे हुए पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक तरीके से अंतिम संस्कार करने और दिवंगत आत्मा को सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई देने की सुविधा शुरू की गई है. अहमदाबाद सिटी में श्री नॉर्थ ईस्ट मशीन करमसद एजेंसी द्वारा सीएनसीडी एबीसी सेंटर, जमालपुर चार रास्ता से खोडियारनगर चार रास्ता रोड, स्वेज पंपिंग स्टेशन कैंपस, बेहरामपुरा में 30 लाख रुपए की लागत से सीएनजी गैस से चलने वाला डॉग क्रिमेटोरियम (एनिमल क्रिमेटर) चालू किया गया है. इसके अलावा, कुत्तों के बधियाकरण ऑपरेशन के दौरान निकले अंगों को नष्ट करने के लिए एक छोटी ऑर्गन क्रिमेटर मशीन पिछले दो सालों से सफलतापूर्वक चल रही है.

एक बार में तीन कुत्तों का अंतिम संस्कार

इस गैस से चलने वाले घरेलू डॉग क्रिमेटर में एक बार में तीन कुत्तों का क्रिमेट करने की कैपेसिटी है. क्योंकि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी चैंबर हैं, इसलिए क्रिमेशन प्रोसेस के दौरान चिमनी से कोई बदबू नहीं आती है. मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक काम कर सकती है और क्रिमेशन प्रोसेस आमतौर पर 800 डिग्री से 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है. दो कुत्तों के क्रिमेशन के लिए लगभग 14 यूनिट नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है, जबकि एक कुत्ते के लिए इसकी कीमत लगभग 700 रुपए है.

यह मशीन धुएं की गंध और रंगहीन होने के साथ-साथ एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है. कंट्रोल पैनल और मरे हुए जानवर को प्लेटफॉर्म सिस्टम से क्रिमेटर मशीन तक बिना छुए ले जाने की सुविधा ऑटोमैटिक ट्रॉली सिस्टम के ज़रिए मिलती है.

यहां इंसानी क्रिमेटोरियम के आधार पर अंतिम संस्कार के लिए इंसानी इंतजाम भी किए गए हैं. सीसीटीवी की सुविधा होने की वजह से, पालतू कुत्ते का मालिक अपने घर बैठे अपने पालतू कुत्ते का अंतिम संस्कार देख सकता है. मरे हुए कुत्ते के परिवार के लिए 6 बैठने की बेंच का इंतज़ाम है, और पालतू कुत्ते के अंतिम संस्कार के बाद, पालतू कुत्ते की हड्डियों/राख को एक बर्तन में रखकर लाल कपड़े में रखकर सम्मानपूर्वक पालतू कुत्ते के मालिक को उसके घर पर दिया जाता है.

इस श्मशान घाट का इस्तेमाल करने का प्रोसेस आसान है, जिसमें पालतू कुत्ते की मौत की सूचना 155303 पर कॉल करके देनी होती है, साथ ही पालतू कुत्ते के रजिस्ट्रेशन की रसीद भी भेजनी होती है. इसके अलावा, डिपार्टमेंट की तरफ से मरे हुए कुत्ते की जगह पर रथ, माला और पूजा सामग्री के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, और पालतू कुत्ते को पालतू कुत्ते का मालिक अपने घर पर पूजा की रस्म और माला पहनाने के बाद सम्मानपूर्वक श्मशान घाट ले आता है.

मालिक चाहे तो अंतिम संस्कार में मौजूद रह सकता है. अगर पालतू कुत्ता रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे मालिकों के लिए रजिस्ट्रेशन/डॉग सर्विस डोनेशन की सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है. परिवार के लिए पालतू कुत्ते की मौत का सर्टिफिकेट और सालाना बरसी पर यादगार मैसेज के साथ-साथ फोटो या वीडियो देने का भी इंतज़ाम किया गया है.

इस गैस से चलने वाले डॉग क्रिमेटर को अपनाने का मुख्य कारण यह है कि जब किसी कुत्ते की एक्सीडेंट या नेचुरल वजहों से मौत हो जाती है, तो उसे ज़मीन में दफ़नाने से मिट्टी गंदी हो जाती है और कई तरह की बीमारियाँ फैलने का खतरा रहता है, और ज़्यादा जगह भी नहीं मिलती. पालतू और गली के कुत्तों में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, रेबीज़ जैसे वायरस पाए जाते हैं. फिर, क्योंकि इस क्रिमेशन प्रोसेस से कैनाइन डिस्टेंपर जैसे वायरस खत्म हो जाते हैं, इसलिए दूसरे कुत्तों में इंफेक्शन का खतरा भी टल जाता है.

इसके अलावा, क्योंकि पालतू कुत्तों के मालिक अपने कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं, इसलिए उनकी मौत के समय सम्मानजनक अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करना बहुत ज़रूरी हो गया है. इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह सुविधा शुरू की है. भविष्य में इसकी उपयोगिता और मांग को ध्यान में रखते हुए दो और डॉग क्रिमेटोरियम बनाने की भी योजना बनाई जाएगी. शहर में 16843 पेट डॉग मालिकों ने 19162 पेट डॉग रजिस्टर किए हैं, जिनकी सुविधा के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. सीएनसीडी डिपार्टमेंट की यह पहल इस अमर और कीमती जीवन को इंसानियत के साथ आखिरी विदाई देने के लिए एक बेहतरीन जीवन सेवा मानी जाएगी. (IANS)