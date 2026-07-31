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सावधान! अगले 24 घंटे घरों से न निकलें... गुजरात में रौद्र रूप दिखाएगा मौसम; बाढ़ के बीच जारी हुआ रेड अलर्ट

गुजरात के सूरत में लगातार भारी बारिश के कारण हालात खराब हो गए हैं. इस बीच राज्य सरकार ने लोगों से अगले 24 घंटों में घरों में रहने की अपील की है. वहीं, अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:34 PM IST
सावधान! अगले 24 घंटे घरों से न निकलें... गुजरात में रौद्र रूप दिखाएगा मौसम; बाढ़ के बीच जारी हुआ रेड अलर्ट
Image Credit: ANI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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