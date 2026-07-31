/सावधान! अगले 24 घंटे घरों से न निकलें... गुजरात में रौद्र रूप दिखाएगा मौसम; बाढ़ के बीच जारी हुआ रेड अलर्ट

Gujarat News: गुजरात के कई जिलों में मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है. लगातार बारिश के कारण जगह-जगह पर पानी एकत्र हो गया है, सबसे अधिक प्रभावित जिलों में सूरत, वलसाड जैसे शहर शामिल हैं. हाल में ही बारिश के कारण वलसाड के वापी में लोगों के घरों में पानी घुस गया और गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं.
इन सबके बीच गुजरात सरकार ने सूरत शहर और जिले के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. गुजरात सरकार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगले 24 घंटों में वह घरों के भीतर या किसी दूसरे सुरक्षित स्थान पर रहें. सरकार ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने इलाके में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है.
सरकार के आदेश और आईएमडी के अलर्ट के बाद अधिकारियों ने 24 घंटे मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. कमजोर इलाकों से लोगों ने निकालने का काम किया जा रहा है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है. हाल में ही लगातार कई दिनों तक हुई बारिश के कारण शहर के अधिकांश हिस्से पानी में डूबे हैं. इसके साथ ही डिजास्टर रिस्पॉन्स टीमों को तैयार रहने को कहा गया है.
#WATCH | Gujarat: Heavy rainfall leads to severe waterlogging in Surat. pic.twitter.com/MlB2oakPxz
— ANI (@ANI) July 31, 2026
बता दें कि स्थिति को गंभीरता को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पंशेरिया ने शुक्रवार (31 जुलाई) को सूरत जिला आपदा कंट्रोल रूम का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया. सूरत के जिलाधिकारी तेजस परमार ने मौजूदा मौसम की स्थिति, डिजास्टर कंट्रोल रूम के कामकाज और राहत एवं बचाव कार्यो की मॉनिटरिंग की पूरी जानकारी दी.
राज्य मंत्री को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सूरत डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है. वहीं, मंत्री की ओर से लोगों से सावधानी बरतने की अपील की और कहा कि अगले 24 घंटों में 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलने और भारी बारिश होने की उम्मीद है.
आगे कहा कि इस स्थिति में हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे अगले 24 घंटों तक अपने घरों या दूसरी सुरक्षित जगहों से बिना वजह बाहर न निकलें और बढ़ते पानी को देखने के लिए खाड़ियों या नदी के किनारे जाने जैसी जोखिम भरी गतिविधियों से बचें. (इनपुट- आईएएनएस)