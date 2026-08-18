/गुजरात में होटल का खाना खाकर पूरा परिवार बीमार, अस्पताल में भर्ती 5 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है और बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए स्मिमर अस्पताल भेजा है. पैनल पोस्टमॉर्टम के आदेश दिए गए हैं और उम्मीद है कि इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या मौत की वजह फूड पॉइजनिंग थी. इस घटना के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया ने फोन पर पीड़ित परिवार से बात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने घटना और चार मरीजों की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए सूरत जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल पटेल और सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी डॉक्टर उमरीगर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की. पानशेरिया ने स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रभावित परिवार के सदस्यों को सही इलाज मिले और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जाए. उन्होंने अधिकारियों को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जरूरी कार्रवाई करने और अगर शीतल रेस्टोरेंट दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने (जिसमें रेस्टोरेंट को सील करना भी शामिल है) का भी निर्देश दिया. स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे पूरे गुजरात के रेस्तरां में सफाई, स्वच्छता और खाद्य-सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा,'अस्पतालों में स्वच्छता और मरीजों की सुरक्षा को लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए.'