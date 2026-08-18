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गुजरात में होटल का खाना खाकर पूरा परिवार बीमार, अस्पताल में भर्ती 5 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

Gujarat Food Poisoning Case: गुजरात में एक परिवार को होटल का खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो गई. इस घटना में परिवार की एक 5 साल की बच्ची की मौत हो गई. मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 18, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:49 PM IST
गुजरात में होटल का खाना खाकर पूरा परिवार बीमार, अस्पताल में भर्ती 5 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

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