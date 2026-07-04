/किसानों की बल्ले-बल्ले, गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, बिजली टावर और लाइन मुआवजे में भारी इजाफा

Gujarat News: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल और ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिकभाई वेकरिया ने किसानों के साथ चर्चा, विचार-विमर्श एवं परामर्श करके तथा किसानों के आर्थिक हित को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण एवं उदार निर्णय लिया है. खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन तथा बिजली टावर स्थापित किए जाने के बदले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में सरकार ने वृद्धि करने की घोषणा की है, इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को उनकी भूमि का उचित एवं बाजार आधारित मुआवजा मिलेगा.