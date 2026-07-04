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किसानों की बल्ले-बल्ले, गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, बिजली टावर और लाइन मुआवजे में भारी इजाफा

Gujarat News: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात के किसानों को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है. इन किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में सरकार ने वृद्धि करने की घोषणा की है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:46 AM IST
किसानों की बल्ले-बल्ले, गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, बिजली टावर और लाइन मुआवजे में भारी इजाफा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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