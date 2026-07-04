/किसानों की बल्ले-बल्ले, गुजरात सरकार का ऐतिहासिक फैसला, बिजली टावर और लाइन मुआवजे में भारी इजाफा

Gujarat News: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी, ऊर्जा मंत्री ऋषिकेशभाई पटेल और ऊर्जा राज्य मंत्री कौशिकभाई वेकरिया ने किसानों के साथ चर्चा, विचार-विमर्श एवं परामर्श करके तथा किसानों के आर्थिक हित को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण एवं उदार निर्णय लिया है. खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन तथा बिजली टावर स्थापित किए जाने के बदले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में सरकार ने वृद्धि करने की घोषणा की है, इस निर्णय से राज्य के लाखों किसानों को उनकी भूमि का उचित एवं बाजार आधारित मुआवजा मिलेगा.
किसानों के खेतों से गुजरने वाली बिजली लाइन के लिए अब तक खेत में बिजली पोल-खंभे अथवा लाइन डालने के बदले किसानों को जंत्री की दोगुनी दर (200 प्रतिशत) के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया जाता था. इस संबंध में विभिन्न किसान संगठनों से प्राप्त प्रस्तुतियों के तहत मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा बड़ा सुधार करते हुए जंत्री आधारित नहीं, बल्कि भूमि के प्रचलित बाजार भाव (मार्केट रेट) के दोगुने मूल्य का भुगतान करने का किसान-हितैषी निर्णय किया गया है.
इसके अतिरिक्त अब तक खेत में स्थापित किए जाने वाले बिजली टावर के बेस (नींव) क्षेत्र के वास्तविक माप के अनुसार ही मुआवजा दिया जाता था. अब से किसानों के लाभ के लिए टावर के बेस क्षेत्र की प्रत्येक दिशा में अतिरिक्त एक-एक मीटर जोड़कर अधिक मुआवजा दिया जाएगा. उदाहरण के लिए; 765 केवी लाइन में पहले 625 वर्गमीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाता था, जिसे अब से प्रत्येक दिशा में अतिरिक्त एक मीटर जोड़ते हुए बढ़ाकर 729 वर्गमीटर के हिसाब से दिया जाएगा.
पूर्व में जमीन मालिकों को मुआवजे के संबंध में फाउंडेशन चरण में 40 प्रतिशत, इरेक्शन के समय 40 प्रतिशत तथा तार बिछाने के बाद 20 प्रतिशत के अनुसार भुगतान किया जाता था. अब इसके स्थान पर जमीन मालिकों को एकमुश्त तथा कार्य शुरू होने से पहले ही 100 प्रतिशत मुआवजा देने का निश्चय किया गया है.
किसानों की भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य तटस्थ एवं पारदर्शी ढंग से निर्धारित हो सके. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बाजार दर समिति (एमआरसी) का गठन किया जाएगा. विशेष बात यह है कि इस समिति में प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि तथा किसानों के अधिकृत मार्केट वैल्यूअर को भी स्थान दिया जाएगा, जिससे किसानों के साथ अन्याय न हो. मार्केट रेट निर्धारित करने वाली समिति में कलेक्टर, भूमि मालिकों के प्रतिनिधि तथा ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे.
दूसरी ओर; बिजली लाइन के राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए एमआरसी द्वारा निर्धारित हुए बाजार मूल्य के आधार पर क्षेत्रानुसार मुआवजा दिया जाएगा. इसमें ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत, नगर पालिका क्षेत्र में बाजार मूल्य का 45 प्रतिशत और महानगर पालिका क्षेत्र में बाजार मूल्य का 60 प्रतिशत मुआवजे के रूप में दिया जाएगा.
राज्य सरकार ने इस निर्णय में उदारता दिखाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने पहले पुराने दाम के अनुसार मुआवजा प्राप्त कर लिया है, परंतु बिजली लाइन का कार्य अभी प्रगति पर है; ऐसे सभी किसानों को भी इस नीति का लाभ देय होगा.