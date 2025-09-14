गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने संभाला महाराष्ट्र का अतिरिक्त कार्यभार, तेजस एक्सप्रेस से पहुंचे मुंबई

Acharya Devvrat: सी पी राधाकृष्णन के भारत के उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. रविवार सुबह देवव्रत महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तेजस एक्सप्रेस से मुंबई रवाना हुए. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नियुक्ति आदेश जारी किया. राष्ट्रपति सचिवालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सी पी राधाकृष्णन द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद छोड़ने और भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत के राष्ट्रपति ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया है.

शुक्रवार को उपराष्ट्रपति ने किया था संसद भवन का दौरा

शुक्रवार को, उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद राज्यसभा के सभापति का पदभार ग्रहण किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई. शपथ ग्रहण समारोह के बाद उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय और चौधरी चरण सिंह की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की. इसके बाद, उपराष्ट्रपति ने संसद भवन परिसर का दौरा किया. संसद भवन परिसर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्रियों, उपसभापति हरिवंश और राज्यसभा महासचिव ने उनका स्वागत किया.

एनडीए के उम्मीदवार चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन 9 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए. उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोटों के मुकाबले 452 वोट हासिल किए. इससे पहले, उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. उन्होंने फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया. उन्होंने मार्च और जुलाई 2024 के बीच तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था.