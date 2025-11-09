गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश

Gujarat Anti-Terrorist Squad nabs ISIS terrorists: गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वैड यानी गुजरात एटीएस (ATS) ने तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीनों आईएसआईएस के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के साथ देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे. ने वाले के पास से भारी तादात में हथियार बरामद हुए हैं. ये भी खुलासा हुआ है कि तीनों आतंकी हथियार एक्सचेंज करने आए थे.

बड़े आतंकी हमले की थी तैयारी

बताया जा रहा है तीनों एटीएस के रडार पर थे. उनकी भनक लगते हैं एटीएस ने उन्हें दबोच लिया. तीनों भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देकर देश को दहलाने की तैयारी कर रहे थे. आतंकियों की पहचान का खुलासा हो गया है. एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है.

देश को दहलाने की साजिश बेनकाब

गुजरात से ISIS के जो तीन आतंकी पकड़े गए हैं उनमें से दो आतंकी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वहीं तीसरा आतंकवादी हैदराबाद का रहने वाला है.

तीनों हथियारों की अदला-बदली के लिए एक लोकेशन पर पहुंचे थे. ये सभी आतंकी हमला करने की फिराक में थे. गुजरात ATS आतंकियों पर नजर रख रही थी. गुजरात एटीएस ने अपने ऑफिस में इस मामले की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर रविवार को दोपहर एक बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है.

आपको बता दें अभी ठीक दो महीने पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की साजिश रच रहे दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था. अशरफ दानिश और आफताब नामक ये आतंकी मॉड्यूल युवाओं को गजवा-ए-हिंद के लिए जिहादी बनाने में लगे थे. जांच में इनके तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे. वहीं रेड के दौरान आरोपियों के पास से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ था.