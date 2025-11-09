Advertisement
trendingNow12994620
Hindi Newsदेश

गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश

Gujarat ATS: गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के आतंकियों को लेकर एटीएस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उनकी पहचान बताई है. ये तीनों भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में थे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI इमेज
AI इमेज

Gujarat Anti-Terrorist Squad nabs ISIS terrorists: गुजरात की एंटी टेररिस्ट स्क्वैड यानी गुजरात एटीएस (ATS) ने तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीनों आईएसआईएस के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने के साथ देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे. ने वाले के पास से भारी तादात में हथियार बरामद हुए हैं. ये भी खुलासा हुआ है कि तीनों आतंकी हथियार एक्सचेंज करने आए थे. 

बड़े आतंकी हमले की थी तैयारी

बताया जा रहा है तीनों एटीएस के रडार पर थे. उनकी भनक लगते हैं एटीएस ने उन्हें दबोच लिया. तीनों भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देकर देश को दहलाने की तैयारी कर रहे थे. आतंकियों की पहचान का खुलासा हो गया है. एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला है. 

देश को दहलाने की साजिश बेनकाब

गुजरात से ISIS के जो तीन आतंकी पकड़े गए हैं उनमें से दो आतंकी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वहीं तीसरा आतंकवादी हैदराबाद का रहने वाला है.
तीनों हथियारों की अदला-बदली के लिए एक लोकेशन पर पहुंचे थे. ये सभी आतंकी हमला करने की फिराक में थे. गुजरात ATS आतंकियों पर नजर रख रही थी. गुजरात एटीएस ने अपने ऑफिस में इस मामले की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर रविवार को दोपहर एक बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये  भी पढ़ें- Video: खून से तिलक करो, गोलियों से आरती... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन  

आपको बता दें अभी ठीक दो महीने पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस ने दिल्ली-एनसीआर को दहलाने की साजिश रच रहे दो आतंकियों को गिरफ्तार किया था. अशरफ दानिश और आफताब नामक ये आतंकी मॉड्यूल युवाओं को गजवा-ए-हिंद के लिए जिहादी बनाने में लगे थे. जांच में इनके तार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे. वहीं रेड के दौरान आरोपियों के पास से हथियार और बम बनाने का सामान बरामद हुआ था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

ATS

Trending news

ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
Stray dogs
दिल्ली में जीरो तो मुंबई में सिर्फ 8, डॉग शेल्टर होम ही नहीं तो कुत्ते रखेंगे कहां?
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल