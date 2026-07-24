/गुजरात में बारिश का रौद्र रूप, बाढ़ में बही गाड़ियां-दुकानें; महिला की दर्दनाक मौत

अमरेली में भी भारी बारिश के बाद थेबी बांध के दो गेट 0.15 मीटर तक खोले गए. तेज बरसात के चलते अमरेली के साथ ही प्रतापपारा, फतेहपुर और चंपाथल समेत निचले इलाकों के गांवों के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. प्रशासन ने अपील की है कि नदी के किनारे वाले इलाकों में बेवजह न जाएं. इसके अलावा भावनगर जिले के पालिताना में स्थित शत्रुंजी बांध भी बारिश के चलते फिर से ओवरफ्लो हो गया है. इसके चलते डैम के सभी 59 गेटों को एक फीट तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. मोरबी जिले के वांकानेर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे भी जलभराव के चलते बंद है. यहां रेलवे ड्रेन के पास जलभराव के चलते गाड़ियों की आवाजाही रुकी. नेशनल हाईवे और सर्विस रोड पर लगभग डेढ़ से 2 फीट पानी होने के चलते गाड़ियों की आवाजाही रुकी. इस दौरान सड़क के बीच में फंसी कार को धक्का देकर बाहर निकाला गया.