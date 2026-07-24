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गुजरात में बारिश का रौद्र रूप, बाढ़ में बही गाड़ियां-दुकानें; महिला की दर्दनाक मौत

Gujarat Rain Flood: गुजरात में भारी बारिश से स्थिति बेहद खराब है. यहां के राजकोट जिले में मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भर गया. वहीं एक जगह पर एक इलेक्ट्रिक कार बाढ़ में बह गई. एक मामले में तो बाढ़ से महिला की मौत भी हो गई.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 24, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:01 PM IST
गुजरात में बारिश का रौद्र रूप, बाढ़ में बही गाड़ियां-दुकानें; महिला की दर्दनाक मौत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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