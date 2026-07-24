/गुजरात में बारिश का रौद्र रूप, बाढ़ में बही गाड़ियां-दुकानें; महिला की दर्दनाक मौत

Gujarat Rain: गुजरात के कई क्षेत्रों में इस समय भारी बारिश देखी जा रही है. यहां पिछले 24 घंटे में राजकोट जिले समेत जेतपुर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई है. इससे शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है.
गुजरात के तीर्थस्थल वीरपुर में भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. यहां मूसलाधार बारिश के चलते राधाकृष्ण सोसाइटी समेत आसपास के रिहायशी इलाकों के घरों में पानी घुस गया. ऐसे ही वीरपुर में भी तेल होकरा नदी के बाढ़ के पानी में एक इलेक्ट्रिक कार के बह जाने की घटना भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि गाड़ी में शख्स सवार था.
घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन तुरंत एक्टिव हुई. मौके पर जेतपुर और गोंडल फायर विभाग की टीम, स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची. वहां तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. टीम की कड़ी मशक्कत के बाद इलेक्ट्रिक कार को बाढ़ के पानी से सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया.
मामले को लेकर अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कार में सवार व्यक्ति समय रहते बाहर निकल पाया या पानी के बहाव में बह गया. प्रशासन ने युद्ध स्तर पर नदी और आसपास के इलाकों में व्यक्ति की तलाश जारी रखी है. इसके अलावा प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे नदियों और नालों को पार न करें, क्योंकि बारिश अभी भी जारी है.
राजकोट के अलावा गुजरात के वलसाड जिले में भी पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही. इसके चलते शहर की आरंग का रिवर तूफान पर थी औरंगाबाद में बाढ़ के कारण वलसाड शहर के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला. औरंगाबाद रिवर में बाढ़ के चलते वलसाड शहर के कई इलाके प्रभावित हुए. इसमें शहर के दाना बाजार और अनाज के व्यापारियों की दुकान प्रभावित हुई है. बताया जा रहा है कि इससे व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है. नुकसान को लेकर सूरत की तरह यहां के व्यापारी भी सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा वलसाड के चिपवाड़ में ओरंगा नदी की बाढ़ में एक युवक की डूबने से मौत हो गई. युवक का शव आज मिला है. बता दें कि क्षेत्र में आई बाढ़ में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है.
ओरंगा नदी की बाढ़ ने हनुमान भगड़ा गांव में बहुत तबाही मचाई है, जिससे गांव का संपर्क टूट गया है. यहां बाढ़ के कहर से बचने के लिए एक महिला अपने ही घर के किनारे पर चढ़ गई. हालांकि, अगले दिन पानी कम होने पर महिला की लाश मिली. घटना को लेकर महिला के बच्चों ने कहा कि उनकी मां बाढ़ में बह जाने के डर से बचने के लिए वहां गई थी. पूरा घर डूब जाने से वह घर में फंस गई और उसकी मौत हो गई. कहा जा रहा है कि अधिकारी कल हनुमान भगड़ा गांव नहीं पहुंचे, जिससे महिला की जान चली गई. भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में स्थित कमर्शियल एरिया में भी पानी भर गया, जिससे इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स में भारी जलभराव हो गया और कई दुकानें प्रभावित हुईं.
अमरेली में भी भारी बारिश के बाद थेबी बांध के दो गेट 0.15 मीटर तक खोले गए. तेज बरसात के चलते अमरेली के साथ ही प्रतापपारा, फतेहपुर और चंपाथल समेत निचले इलाकों के गांवों के लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है. प्रशासन ने अपील की है कि नदी के किनारे वाले इलाकों में बेवजह न जाएं. इसके अलावा भावनगर जिले के पालिताना में स्थित शत्रुंजी बांध भी बारिश के चलते फिर से ओवरफ्लो हो गया है. इसके चलते डैम के सभी 59 गेटों को एक फीट तक खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है. मोरबी जिले के वांकानेर से गुजरने वाला नेशनल हाईवे भी जलभराव के चलते बंद है. यहां रेलवे ड्रेन के पास जलभराव के चलते गाड़ियों की आवाजाही रुकी. नेशनल हाईवे और सर्विस रोड पर लगभग डेढ़ से 2 फीट पानी होने के चलते गाड़ियों की आवाजाही रुकी. इस दौरान सड़क के बीच में फंसी कार को धक्का देकर बाहर निकाला गया.