Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /अलग रहने वाले भाइयों को भी मिलेगा एक्सीडेंट क्लेम! कोर्ट ने दिया आदेश, कहा, सिर्फ कानूनी वारिस होना ही काफी, आर्थिक निर्भरता जरूरी नहीं

अलग रहने वाले भाइयों को भी मिलेगा एक्सीडेंट क्लेम! कोर्ट ने दिया आदेश, कहा, सिर्फ कानूनी वारिस होना ही काफी, आर्थिक निर्भरता जरूरी नहीं

Gujarat High Court: गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के भाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजा पा सकते हैं, भले ही वे उस पर आर्थिक रूप से निर्भर न हों. कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के लिए केवल कानूनी वारिस होना ही काफी है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:00 PM IST
अलग रहने वाले भाइयों को भी मिलेगा एक्सीडेंट क्लेम! कोर्ट ने दिया आदेश, कहा, सिर्फ कानूनी वारिस होना ही काफी, आर्थिक निर्भरता जरूरी नहीं
Image Credit: Gujarat High Court

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
The India Story Teaser: थाली में परोसा जा रहा धीमा जहर? काजल-श्रेयस की दमदार फिल्म
the india story13 min ago
2
CUET UG16 min ago
3
Gold17 min ago
4
dehradun news21 min ago
5
Harmanpreet Kaur31 min ago