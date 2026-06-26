Road Accident Claims: सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजे (Compensation) को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानूनी फैसला सुनाया है. अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर किसी व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो जाती है, तो उसके भाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मुआवजे का दावा करने के पूरी तरह हकदार हैं भले ही वे आर्थिक रूप से अपने मृतक भाई पर निर्भर न हों और अलग रहते हों.
जस्टिस मूल चंद त्यागी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 166 के तहत, मृतक का कोई भी 'कानूनी प्रतिनिधि' या वारिस क्लेम याचिका दायर करने की पात्रता रखता है. अदालत ने इंश्योरेंस कंपनियों और गाड़ी मालिकों के उस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें अक्सर यह कहा जाता है कि जो लोग मृतक पर पैसे के लिए निर्भर नहीं थे, उन्हें मुआवजा नहीं मिलना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि कानूनी वारिस होना ही दावा बनाए रखने के लिए काफी है.
ये पूरा कानूनी विवाद 32 साल पुरानी एक दुखद दुर्घटना से जुड़ा है. 4 फरवरी, 1994 को सूरत में एक तेज रफ्तार ट्रक ने लूना बाइक से जा रहे एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी. हादसा इतना भयानक था कि ट्रक ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने तत्काल चार्जशीट दायर की और क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा चला.
हादसे का शिकार हुआ व्यक्ति कुंवारा था, उसकी कोई पत्नी या बच्चे नहीं थे. ऐसे में उसके भाई ही उसके एकमात्र कानूनी वारिस थे. भाइयों ने अपने मृत भाई के लिए न्याय और मुआवजे की मांग करते हुए 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल' का दरवाजा खटखटाया. ट्रिब्यूनल ने भाइयों के पक्ष को सही माना और 9% वार्षिक ब्याज के साथ 2,02,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई; ट्रक मालिक और ड्राइवर ने इस फैसले को पचा नहीं पाए और इसे गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दे दी.
हाई कोर्ट में ट्रक मालिक और ड्राइवर ने दो मुख्य दलीलें दीं. पहली यह कि हादसे में ड्राइवर की लापरवाही साबित नहीं हुई है, और दूसरी यह कि चूंकि मृतक के सभी भाई आर्थिक रूप से स्वतंत्र थे, अलग-अलग रहते थे और मृतक पर बिल्कुल निर्भर नहीं थे, इसलिए वे मुआवजे के हकदार नहीं हो सकते.
हाई कोर्ट ने इन दोनों ही दलीलों की धज्जियां उड़ा दीं. लापरवाही के मुद्दे पर कोर्ट ने कहा कि खुद ट्रक ड्राइवर ने जिरह में माना था कि उस पर क्रिमिनल केस चला था और उसने कभी किसी अथॉरिटी से शिकायत नहीं की थी कि उसे झूठा फंसाया गया है. वहीं, निर्भरता के सवाल पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 1987 के ऐतिहासिक फैसले (गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमनभाई प्रभातभाई) का हवाला दिया. हाई कोर्ट ने साफ कहा कि भाइयों ने खुद माना है कि वे अलग रहते थे, लेकिन यह बात उन्हें कानूनन दावा करने से अयोग्य नहीं ठहराती. अदालत ने ट्रक मालिक की अपील को सिरे से खारिज करते हुए ट्रिब्यूनल के मुआवजे के फैसले को पूरी तरह बरकरार रखा.