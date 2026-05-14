गुजरात हाईवे पर मौत बनकर दौड़ा डामर टैंकर, बस से टक्कर के बाद भीषण आग, 4 की मौत कई घायल

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. चोटिला इलाके के सांगानी गांव के पास एक डामर (अस्फाल्ट) से भरे टैंकर और एक निजी ट्रैवल्स बस की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा इलाका अफरातफरी में बदल गया. ये हादसा चोटीला-लिंबडी हाईवे पर हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई. हादसा डामर (अस्फाल्ट) से भरे एक टैंकर और दो बसों के बीच टक्कर के बाद हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहनों के परखच्चे उड़ गए और कई यात्री उसमें फंस गए.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस दर्दनाक हादसे में अब तक करीब चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं. राहत और बचाव टीमों ने मौके पर पहुंचकर करीब 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया और स्थानीय लोग भी मदद के लिए मौके पर जुट गए. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया. इनमें से चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजकोट सिविल अस्पताल रेफर किया गया है. एक मरीज ने बताया, 'यह घटना लिंबडी के पास रात के समय हुई थी. डामर के टैंकर और बस के बीच हुई भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई. आग लगते ही मैं ड्राइवर की सीट से कूदकर बाहर निकल गया, लेकिन अन्य लोग बाहर नहीं निकल पाए. फिलहाल, मेरे शरीर पर डामर चिपकने के कारण मैं बुरी तरह झुलस गया हूं.'

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राजकोट: चोटीला-लिंबडी के बीच भीषण सड़क हादसा

चोटीला और लिंबडी के बीच हुआ दर्दनाक एक्सीडेंट... यह दुर्घटना एक डामर से भरे टैंकर और दो बसों के बीच हुई। इस घटना में अब तक करीब चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है। 35 लोगो का रेस्कयु कीया गया हादसे में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए… pic.twitter.com/g2zEIT1RN5 — Dixit Soni (@DixitGujarat) May 14, 2026

हादसे में 4 की मौत 10 लोग घायल

फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती आशंका तेज रफ्तार और अचानक नियंत्रण खोने की बताई जा रही है. हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत बाहर निकाला गया और इलाज के लिए राजकोट सिविल अस्पताल भेजा गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर के बाद टैंकर में आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही मिनटों में बस को भी अपनी चपेट में ले लिया.

आग इतनी तेज थी कि कई यात्री बाहर नहीं निकल पाए

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती आशंका है कि तेज रफ्तार और अचानक नियंत्रण बिगड़ने की वजह से यह दुर्घटना हुई. हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने यातायात बहाल कर हटवाया. फिलहाल मृतकों की पहचान करने और घायलों के परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. इलाके में इस हादसे के बाद शोक और दहशत का माहौल है.

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