/Dry State Gujarat में जहरीली शराब पीने से 7 की मौत, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड; 21 पर केस दर्ज

ड्राई स्टेट गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत हो गई है. इस घटना में जान गंवाने वालों की पहचान उपेंद्रसिंह चंद्रसिंह गोहिल (25), कार्तिक अश्विन मकवाना (40), घनश्यामसिंह जयपालसिंह जडेजा (49), कनकसिंह हनुभा गोहिल (37), नरेंद्रसिंह यादव उर्फ डॉक्टर (47), जय जीतू भट्टी (35) और हितेश दिलीप परमार (42) के रूप में हुई है. इनमें से छह लोगों की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई, जबकि हितेश परमार का शव बुधवार रात उसके घर से बरामद किया गया. वहीं अभी भी 30 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज जारी है.
इस घटना ने सूबे में अवैध शराब के कारोबार का एक खतरनाक चेहरा सामने ला दिया है. जांच में पता चला है कि शराब बनाने की कोशिश में जिस लिक्विड का इस्तेमाल किया गया, उसमें 38.59 प्रतिशत मेथनॉल था. यह बेहद जहरीला रसायन है और लाइसेंस प्राप्त शराब में इसका इस्तेमाल नहीं होता. मामले की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहरीली शराब तैयार करने में कथित तौर पर शामिल एक व्यक्ति भी उसी शराब को पीने के बाद मौत का शिकार हो गया.
पुलिस के मुताबिक, वह बिस्तर के पास बेसुध हालत में पड़ा मिला. उसके सामने फर्श पर शराब से भरा एक गिलास गिरा हुआ था. पुलिस को घर की रसोई से एक आधी भरी बोतल भी मिली. उस पर भारत में निर्मित विदेशी शराब यानी आईएमएफएल के एक ब्रांड का स्टीकर लगा था. पुलिस को शक है कि इसी स्टीकर की आड़ में नकली शराब बेची जा रही थी.
मामले में मृत नरेंद्र सिंह यादव उर्फ डॉक्टर का नाम भी आरोपियों की सूची में है. वह मध्य प्रदेश का रहने वाला था. पुलिस ने इस केस में कुल 21 लोगों को आरोपी बनाया है. मध्य प्रदेश का रईस भी आरोपियों में शामिल है, जबकि गुजरात के शराब तस्कर गौतम सोलंकी को पूरे नेटवर्क का कथित सरगना बताया जा रहा है. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और गुजरात निषेध कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इनमें हत्या न होने की स्थिति में गैर इरादतन हत्या का आरोप भी शामिल है. विडंबना यह है कि जिस शराब को तैयार करने में नरेंद्रसिंह की भूमिका बताई जा रही है, वही शराब पीने के बाद उसकी भी हालत बिगड़ गई. बाद में भावनगर के वेद अस्पताल में मंगलवार को उसकी मौत हो गई.
पुलिस की एफआईआर में इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत गौतम सोलंकी और रईस की मुलाकात से बताई गई है. शिकायत के मुताबिक, दोनों के बीच शराब तैयार करने को लेकर बातचीत हुई थी. इसके बाद गौतम, रईस और मध्य प्रदेश के उज्जैन निवासी जुबैर कथित तौर पर कच्चा माल खरीदने अहमदाबाद गए. वहां से वे सफेद रंग का तरल पदार्थ, मेथनॉल, बोतलें और शराब की बोतलों पर लगाने वाले स्टीकर लेकर भावनगर पहुंचे. एफआईआर के अनुसार, पहली बार में करीब 51 पेटियां तैयार की गईं. इन्हें गौतम और उसके बहनोई जतिन ने अलग-अलग लोगों को बेच दिया. लेकिन दूसरी खेप तैयार करने के बाद मामला बिगड़ गया. पुलिस के मुताबिक, वह शराब इतनी खराब बनी थी कि उसे नष्ट करना पड़ा.
एफआईआर के अनुसार, दूसरी खेप के नाकाम होने के बाद रईस ने नरेंद्रसिंह यादव उर्फ डॉक्टर से संपर्क किया. आरोप है कि तीसरी खेप तैयार करते समय मेथनॉल का इस्तेमाल किया गया. इसी दौरान करीब 25 पेटियां ऐसी शराब की तैयार की गईं, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ था. इसके बाद यह शराब अलग-अलग अवैध शराब विक्रेताओं तक पहुंचाई गई. फॉरेंसिक जांच में अब इस जहरीली शराब में 38.59 प्रतिशत मेथनॉल होने की पुष्टि हुई है. इसी केमिकल के मिलाने से मामला इतना गंभीर हुआ और इतने लोगों की मौत हुई.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, नकली शराब की कुछ बोतलें अब भी बरामद नहीं हुई हैं. पुलिस की टीमें उन बोतलों को तलाश रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि जहरीली शराब कितने लोगों तक पहुंची थी और इसकी बिक्री का नेटवर्क कितना बड़ा था. जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही हैं कि इस अवैध शराब को तैयार करने और बेचने में कौन-कौन लोग शामिल थे.
घटना के बाद पुलिस विभाग ने भी कार्रवाई की है. वर्तेज पुलिस थाने से जुड़े चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. भावनगर की इस घटना ने एक बार फिर गुजरात जैसे पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में अवैध शराब के कारोबार और उसकी निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहरीली शराब की यह खेप कितने लोगों तक पहुंची और इसे तैयार करने वालों का नेटवर्क आखिर कितना फैला हुआ है.