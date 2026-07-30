शराब में साइनाइड, कारखाने में 10 फीट गहरा गड्ढा..जामनगर से सामने आया 'मेरठ की मुस्कान' जैसा खूनी खेल

Gujarat Jamnagar Crime News: यूपी के चर्चित 'मेरठ नीला ड्रम कांड' को लोग अभी भूले नहीं थे कि गुजरात के जामनगर से सामने आए एक नए मामले ने हर किसी को चौंका दिया है. यहां पृथ्वी नाम की महिला ने जुर्म की जो कहानी लिखी है, उसने मेरठ कांड के खौफ को भी पीछे छोड़ दिया है. रास्ते का कांटा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए पृथ्वी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को पहले जहरीली शराब पिलाई, फिर कारखाने के फर्श के नीचे गाड़ दिया.
हद तो तब हो गई, जब वह दो साल तक पूरे परिवार से हंसते-हंसते झूठ बोलती रही कि 'पति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी कर रहा है.' जब पृथ्वी का नकाब उतरा, तो पुलिस भी सन्न रह गई.
यह मामला किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है. दो साल तक परिवार और पुलिस को गुमराह करने वाली पृथ्वी के खूनी खेल से रिश्तेदार के एक छोटे से सवाल ने पर्दा उठा दिया.
पुलिस के अनुसार, यह वारदात जामनगर के दरेड इलाके स्थित शिवम पार्क की है. मृतक की पहचान जिग्नेश मावडिया के रूप में हुई है. जांच में सामने आया कि जिग्नेश की पत्नी पृथ्वी ने अपने पुराने प्रेमी के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार किया था.
वारदात वाले दिन आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी ने जिग्नेश को पार्टी करने के बहाने अपने कारखाने में बुलाया. वहां जिग्नेश को जमकर शराब पिलाई गई. जब वह पूरी तरह नशे में धुत हो गया, तो उसकी शराब में जानलेवा साइनाइड मिला दिया गया. जहरीली शराब की घूंट भरते ही जिग्नेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. कारखाने के अंदर ही गुपचुप तरीके से करीब 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया. जिग्नेश के शव को उस गड्ढे में डालकर ऊपर से पूरी तरह बंद कर दिया गया, ताकि किसी को बदबू या खुदाई का शक तक न हो.
जिग्नेश को हमेशा के लिए खामोश करने के बाद आरोपी पत्नी अपने ससुराल वालों और रिश्तेदारों के सामने सामान्य रहती थी. उससे जब भी जिग्नेश के बारे में पूछा जाता, वह बेहद सफाई से कहती, 'जिग्नेश ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं और वहां एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं.'
जब परिवार वाले बातचीत करने के लिए जिग्नेश का फोन नंबर मांगते, तो पत्नी बहाना बना देती कि कंपनी के सख्त नियमों के कारण काम के दौरान फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है. इस तरह दो साल तक वह हर किसी की आंखों में धूल झोंकती रही.
पृथ्वी की साजिश का राज तब खुला, जब हाल ही में परिवार का एक सदस्य काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था. उसने पत्नी से कहा कि वह जिग्नेश का ऑस्ट्रेलिया वाला नंबर या पता दे दे, ताकि वह वहां जाकर उनसे मुलाकात कर सके. जब पत्नी फिर से टालमटोल और बहानेबाजी करने लगी, तो रिश्तेदारों का शक गहरा गया. परिवार ने साफ कह दिया कि अगर उसने नंबर नहीं दिया, तो वे पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराएंगे.
जैसे ही पृथ्वी ने पुलिस का नाम सुना, तो उसके हाथ-पांव फूल गए और उसकी घबराहट देखकर रिश्तेदारों को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है. जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.
सच सामने आने के बाद मृतक के भाई अशोक मावडिया ने जामनगर के सिटी बी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया. एएसपी प्रतिभा राव और एलसीबी पीआई वी.बी. चौधरी पुलिस टीम व कार्यपालक मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों मुख्य आरोपियों की निशानदेही पर कारखाने के अंदर जेसीबी व खुदाई की मशीनों से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया. खुदाई के बाद जिग्नेश के कंकाल के अवशेष बरामद किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक (FSL) जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अब हत्या में मदद करने वाले तीसरे संदिग्ध आरोपी की भूमिका की जांच कर रही है.