एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होने जा रहा देश का पहला पोर्ट कहां है? दुश्मनों के हमले से सुरक्षा की गारंटी

Kandla Port: गुजरात में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कनेक्टेड ये बंदरगाह, ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला पहला पोर्ट बनने जा रहा है, जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ड्रोनों को पहचानने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है.
Trending Photos
Deendayal Port Kandla to get anti-drone system: गुजरात का कांडला ड्रोन-रोधी निगरानी और निष्क्रियीकरण प्रणाली स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है, जो दूर से ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगाकर उन्हें ढेर कर देगा. कच्छ की खाड़ी में स्थित यह बंदरगाह, भारत से दुश्मनी रखने वाले पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीत है. कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण (डीपीए) के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने बिज़नेसलाइन को बताया, 'कांडला भारत का पहला बंदरगाह होगा जहाँ ड्रोन-रोधी प्रणाली स्थापित की जाएगी जो (दुश्मन के) ड्रोनों को आसानी से मार गिराने या उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम होगी.
खरीददारी का प्रॉसेस
ये ड्रोन-रोधी प्रणालियाँ ऑपरेशन सिंदूर के कुछ महीनों बाद खरीदी जा रही हैं. ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाकर की गई एक सैन्य कार्रवाई थी. यह ऑपरेशन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक हमले के जवाब में शुरू किया गया था जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे.
FAQ
सवाल- पोर्ट अथॉरिटी ने अपने बयान में क्या कहा?
जवाब- यह प्रणाली हाई अलर्ट या संघर्ष की स्थिति में महत्वपूर्ण बंदरगाह प्रतिष्ठानों, कर्मचारियों और माल की सुरक्षा करेगी.
सवाल- कितना खर्च आएगा?
जवाब- करीब 58 करोड़ रुपये की इस परियोजना में चार ड्रोन-रोधी निगरानी और निष्क्रियीकरण प्रणालियां शामिल हैं. जिन्हें कांडला बंदरगाह और टैंक फार्मों के 200 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा. रडार और अन्य ड्रोन पहचान उपकरणों के साथ, इन चार स्टेशनों में फूल प्रूफ संचालन के लिए कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे.
सवाल- क्यों जरूरी था ये फैसला?
जवाब- पोर्ट के अधिकारी ने कहा, 'हमारे पास सबसे बड़े टैंक फ़ार्मों में से एक है जिसमें 1,200 भंडारण टैंक हैं जिनमें एसिड, अमोनिया और खाद्य तेल जैसे खतरनाक और विषैले रसायन रखे जाते हैं. इन टैंकों में कोई भी रिसाव खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है. पिछली बार इस क्षेत्र में ड्रोन देखे गए थे, इसलिए एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की योजना है जो दूर से ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगा सके और उसके सिग्नल जाम कर सके, जिससे उसे आसानी से मार गिराया जा सके.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.