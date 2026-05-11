बोरी भर-भरकर ले जाते हैं लोग, पूरे साल जमकर होती है खेती, भारत का यह राज्य कहलाता है मूंगफली का टोकरा

Peanut Production In India: भारत में सर्दियां आते ही मूंगफलियों का सेवन काफी बढ़ जाता है. इसका खाने में भी खूब इस्तेमाल होता है. क्या आप जानते हैं कि देश के किस राज्य को मूंगफलियों की राजधानी कहा जाता है?
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Peanut Capital Of India: भारत में मूंगफली का काफी सेवन किया जाता है. इसमें प्रोटीन, फैट्स, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फाइबर काफी मात्रा में होता है. सर्दियों में मूंगफली का खासतौर से ज्यादा सेवन किया जाता है. देशभर में इसका उत्पादन कई किसानों की आय का साधन है. क्या आप जानते हैं कि भारत के किस राज्य को पीनट कैपिटल यानी मूंगफलियों की राजधानी कहा जाता है?
भारत में गुजरात, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध प्रदेश, कर्नाटक, ओडिसा और राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन होता है. इन्हीं राज्यों से भारत के अलग-अलग हिस्सों में मूंगफली सप्लाई होती है. दुनियाभर की बात करें तो अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका, सूडान, नाइजीरिया और चीन में मुख्य रूप से मूंगफली का उत्पादन होता है.
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भारत के गुजरात राज्य को पीनट कैपिटल यानी मूंगफलियों की राजधानी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन होता है. गुजरात अकेले ही दुनियाभर की 40 प्रतिशत मूंगफली का प्रोडक्शन करता है. यहां पीनट की खेती 20 लाख हेक्टेयर जमीन पर होती है. इस राज्य में हर साल तकरीबन 26 लाख टन मूंगफली का प्रोडक्शन होता है. बता दें कि गुजरात में साल में 2 बार मूंगफली की पैदावार होती है, जिससे यहां हर मौसम में ताजी मूंगफली उपलब्ध रहती है.
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बता दें कि गुजरात में अलग-अलग शहरों में मूंगफली की खेती होती है, जिसमें अमरेली, सबरकंथ, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और भावनगर जैसे मुख्य क्षेत्र हैं. इन इलाकों की मूंगफलियां देश-विदेश में सप्लाई होती हैं. बता दें कि भारत देशभर के राज्यों समेत विदेशों में भी मूंगफली सप्लाई करता है, जिसमें फिलिपिंस, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड शामिल है.
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