भाजपा के गढ़ में ओवैसी की पतंग ने भरी जबरदस्त उड़ान! AIMIM के 3 उम्मीदवारों की शानदार जीत

AIMIM Candidate in Gujarat Local Body: गुजरात निकाय चुनाव में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार प्रदर्शन किया. AIMIM के तीन उम्मीदवारों ने कच्छ में बेहतरीन जीत हासिल की है.
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Gujarat Local Body Result 2026: आज यानी मंगलवार को गुजरात लोकल बॉडी चुनाव के नतीजों का ऐलान किया जा रहा है. इन चुनावों को गुजरात विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है. पिछली बार की तरह इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी भाजपा के गढ़ में अपनी 'पतंग' उड़ाने में कामयाब रहे. कच्छ में AIMIM के तीन नेताओं ने शानदार जीता हासिल की है.
शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, कच्छ की भुज नगरपालिका में AIMIM को जीत मिली है. वार्ड नंबर 1 में AIMIM के 3 उम्मीदवार विजयी हुए. सरफराज को 3705 वोटों से, मुख्तार को 3581 वोटों से और रोशन को 3370 वोटों से जीत मिली. कांग्रेस का एक उम्मीदवार विजयी हुआ.
25,551 उम्मीदवारों का भाग्य तय होगा. गुजरात की 15 नगर निगमों और 34 जिला पंचायतों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, इसके बाद 260 तालुका पंचायतों और 84 नगर निगमों के नतीजे घोषित किए जाएंगे. ये नतीजे 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण होंगे. कौन सत्ता संभालेगा, किसे कमान मिलेगी? जनता का मिजाज आज तय होगा.
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