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गुजरात निकाय चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले आईपीएस हारे

आईपीएस अफसर थे, नेता नहीं बन पाए. स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले मनोज निनामा जिला पंचायत चुनाव हार गए हैं. वडोदरा की डभोई नगरपालिका में कांग्रेस ने भाजपा को तगड़ा झटका दिया है. सोशल मीडिया स्टार और सिंगर का जलवा देखने को मिला है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 28, 2026, 02:32 PM IST
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गुजरात निकाय चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले आईपीएस हारे

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने 15 में से 13 नगरपालिकाओं में जीत दर्ज कर ली है. रवींद्र जडेजा की बहन और भाजपा कैंडिडेट नयनाबा जडेजा राजकोट नगर निगम के वार्ड 2 से चुनाव हार गई हैं. अहमदाबाद नगर निगम में फिर से भगवा लहर देखने को मिली है. यहां भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है. डभोई नगरपालिका में जरूर भाजपा को झटका लगा, यहां 8 साल बाद भाजपा को सत्ता से बाहर करते हुए कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया. सूरत में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है. कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली. सबसे दिलचस्प नतीजे सोशल मीडिया स्टार और लोक गायिका से जुड़े रहे. 

गिर सोमनाथ की ऊना नगरपालिका से लोक गायिका राजल बरोट जीत गई हैं. सौराष्ट्र की मशहूर लोक गायिका और भाजपा उम्मीदवार राजल बरोट ने वार्ड नंबर 7 से शानदार जीत हासिल की. उन्हें 2313 वोट मिले. स्टेट के मशहूर लोक गायक दिवंगत मणिराज बरोट की बेटी राजल ने संगीत के बाद अब जनसेवा के क्षेत्र में कदम रखा है. 

कहीं लोक गायिका जीती, कहीं सोशल स्टार

उत्तर और मध्य गुजरात में भी स्टार चेहरों ने करिश्मा दिखाया. लोक गायिका नेहा सुथार ने मेहसाणा जिले के विजयपुर तालुका पंचायत की फुदेदा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. उन्होंने 1390 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की. ​​सोशल मीडिया स्टार अंकिता परमार ने भी वडोदरा जिला पंचायत की पोर सीट से एक बार फिर अपनी लोकप्रियता साबित की. उन्होंने 2400 वोटों के अंतर से लगातार दूसरी बार यह सीट जीती है. 

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उधर, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी गुजरात निकायों में एंट्री हो गई है. दिंद्रोल तालुका, सिद्धपुर, पंथक में AIMIM उम्मीदवार जीते हैं. 

एक महीने में रिटायरमेंट, भाजपाई हुए, अब हारे

हां, मनोज निनामा जिला पंचायत चुनाव हार गए हैं. आईपीएस की नौकरी छोड़कर उन्हें चुनाव लड़ने का चस्का लगा था. निनामा अरावली जिले के शामलाजी तालुका में ओढ़ जिला पंचायत सीट से चुनाव मैदान में थे. 59 साल के गुजरात कैडर के इस IPS अधिकारी ने 7 अप्रैल को ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली थी और 9 अप्रैल को भाजपा में शामिल हुए थे. पार्टी की तरफ से ओढ़ सीट से उम्मीदवार घोषित किए जाने से महज कुछ घंटे पहले सदस्यता ली. 

पढ़ें: गुजरात निकाय चुनाव का ताजा अपडेट जानिए

...लेकिन आरजे आभा हारीं

हां, राजकोट में कांग्रेस उम्मीदवार आरजे आभा देसाई हार गई हैं. वह राजकोट नगर निगम के वार्ड 10 से कांग्रेस उम्मीदवार थीं.

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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