Advertisement
trendingNow13193300
Hindi NewsदेशGujarat Local Body Polls 2026: गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त

Gujarat Local Body Polls 2026: गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त

Gujarat Local Body Polls 2026: गुजरात की राजनीति के लिए आज यानी 26 अप्रैल 2026 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. आज राज्य के 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से जारी है. लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने सभी विपक्षी पार्टियों पर पहले से ही बढ़त बना रखी है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gujarat Local Body Polls 2026: गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त

Gujarat Local Body Polls 2026: देश के 5 राज्यों में इस समय चुनावी सरगर्मी चरम पर है. केरल, तमिलनाडु, पुड्डुचेरी और असम में वोटिंग हो चुकी है. अब बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान होते ही चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. इन सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 4 मई को घोषित किए जाएंगे. लेकिन आज का दिन गुजरात की राजनीति के लिए भी एक बड़ा टर्निंग प्वाइंट साबित होने वाला है. यहां राज्य के स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों) के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है. इस चुनाव की खास बात यह है कि वोट पड़ने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मनोवैज्ञानिक और संख्यात्मक बढ़त हासिल कर ली है. राज्य भर में कुल 733 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध (Unopposed) जीत चुके हैं.

अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही भाजपा ने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया है. राज्य भर में कुल 733 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध (Unopposed) जीत चुके हैं. जिसमें 15 नगर निगमों में 43 सीटों पर तो कोई मुकाबला ही नहीं है. वहीं, 84 नगर पालिकाओं की 385 सीटों पर भाजपा पहले ही विजई हो चुकी है. इसके साथ जिला पंचायतों की 51 और तालुका पंचायतों की 251 सीटों पर भी भाजपा का कब्जा हो चुका है.

कब तक होगा मतदान

गुजरात नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान आज (रविवार) सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलने वाला है. जरूरत पड़ने पर अगले दिन पुनर्मतदान भी कराया जा सकता है. इस चुनाव की मतगणना 28 अप्रैल को होगी. इस चुनाव में 15 नगर निगमों, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शामिल हैं, के साथ 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में कुल 9,992 स्थानीय प्रतिनिधि मैदान में हैं. इसमें करीब 4.18 करोड़ से ज्यादा मतदाता उनके भाग्य का फैसला करने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?

भाजपा ने कैसे बना ली बढ़त?

चुनाव की सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि मतदान शुरू होने से पहले ही भाजपा ने 733 सीटें जीत ली हैं. ये वो सीटें हैं, जहां भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ किसी अन्य पार्टी ने पर्चा ही नहीं भरा या विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए. नवसारी जैसे जिलों में कांग्रेस समय पर अपना मैंडेट (आधिकारिक पत्र) जमा नहीं कर पाई, जिससे उसके दर्जनों उम्मीदवार रेस से बाहर हो गए. इसके साथ ही कई ग्रामीण इलाकों में विपक्षी दलों को भाजपा के सामने मजबूत उम्मीदवार ही नहीं मिले. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन न होने से भी भाजपा को फायदा हुआ. अब भाजपा के विरोधी वोट बंटने का डर है, जिसका सीधा फायदा सत्ताधारी दल को मिल रहा है.

यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है?

इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है. अगर भाजपा इन चुनावों में भारी जीत दर्ज करती है, तो यह संदेश जाएगा कि गुजरात में एंटी इंकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) जैसा कुछ नहीं है. यह चुनाव अन्य चुनावी राज्यों (जैसे पश्चिम बंगाल) के लिए भी एक नैरेटिव सेट करेगा कि मोदी का गुजरात मॉडल आज भी अपराजेय बना हुआ है.

पिछले चुनाव में भी था भाजपा का दबदबा

पिछले चुनाव में बीजेपी ने 8,470 में से 6,236 सीटें जीती थीं. इसके साथ ही साल 2021 के स्थानीय चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी. पार्टी ने नगर पालिकाओं की 8,470 सीटों में से 6,236 सीटें जीती थीं. भाजपा ने तब सभी छह नगर निगमों के अलावा 81 नगर पालिकाओं, 32 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों पर अपना दबदबा बनाए रखा था. वहीं, अहमदाबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM के 7 पार्षद चुने गए थे. आम आदमी पार्टी (AAP) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात की राजनीति में एक मजबूत तीसरी ताकत के रूप में एंट्री की थी. सूरत नगर निगम में आप ने 120 में से 27 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था. AAP इस बार 5,000 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. अन्य उम्मीदवारों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:- सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी, भवानीपुर की सड़कों पर हंगामा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Gujarat ElectionsLocal Body Elections GujaratMunicipal Corporation Elections

Trending news

गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
Gujarat Elections
गुजरात में आज डाले जा रहे हैं वोट, भाजपा ने पहले ही ले रखी है बढ़त
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
West Bengal Election 2026
भवानीपुर की जंग: 100 मीटर दूर सुवेंदु की रैली से हुआ ऐसा शोर कि भड़क गईं ममता बनर्जी
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
Assembly Election 2026
नतीजों से पहले सट्टा बाजार का बड़ा दावा, बंगाल से तमिलनाडु तक किसकी बनेगी सरकार?
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
Mumbai News
मुंबई के गोवंडी में बिना मंजूरी सरकारी जमीनों पर कैसे खुले 'तहजीब इस्लामिक स्कूल'?
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
Indian Navy
हिंद महासागर में भारत का दबदबा तय! भारतीय नौसेना ने खामोशी से लॉन्च कर दिया ‘शहंशाह’
45°C की मार के बीच खुशखबरी? प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज देश में बड़ी पलटी मारेगा मौसम
weather update
45°C की मार के बीच खुशखबरी? प्री-मानसून इफेक्ट्स से आज देश में बड़ी पलटी मारेगा मौसम
क्या होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? 2021 में जरा सा इधर-उधर हो जाते, जीत से चूक जाती TMC
West Bengal Election 2026
क्या होते हैं फ्लोटिंग वोटर्स? 2021 में जरा सा इधर-उधर हो जाते, जीत से चूक जाती TMC
डिस्काउंट के नाम पर धोखा! 20% छूट के बाद भी 1000% मुनाफा लूट रहा मेडिकल माफिया
medical loot
डिस्काउंट के नाम पर धोखा! 20% छूट के बाद भी 1000% मुनाफा लूट रहा मेडिकल माफिया
7 रुपये का कैनुला 210 और 55 रुपये की शुगर चेक मशीन 1650 में, इलाज के नाम पर 'डकैती'!
DNA
7 रुपये का कैनुला 210 और 55 रुपये की शुगर चेक मशीन 1650 में, इलाज के नाम पर 'डकैती'!
बंगाल: 'मैं ही नहीं हार रहा, वो भी हार रहे...', दूसरे चरण से पहले TMC का 'सरेंडर'
West Bengal elections 2026
बंगाल: 'मैं ही नहीं हार रहा, वो भी हार रहे...', दूसरे चरण से पहले TMC का 'सरेंडर'