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Hindi Newsदेशकाउंटिंग के बीच गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद भाजपा ने गंवाई सत्ता तो कहीं AIMIM का बजा डंका; देखें अपडेट

काउंटिंग के बीच गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद भाजपा ने गंवाई सत्ता तो कहीं AIMIM का बजा डंका; देखें अपडेट

Gujarat Local Body Elections 2026: गुजरात में लोकल बॉडी इलेक्शन में दिलचस्प हार-जीत देखने को मिली है. यहां एक तरफ भाजपा को कई सीटों पर बड़ी जीत मिली है, तो वहीं कई सीटों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा. चुनाव में AIMIM की भुज म्युनिसिपैलिटी में बड़ी जीत हुई है.    

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Apr 28, 2026, 04:19 PM IST
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काउंटिंग के बीच गुजरात में दिलचस्प नतीजे, कहीं 8 साल बाद भाजपा ने गंवाई सत्ता तो कहीं AIMIM का बजा डंका; देखें अपडेट

Gujarat Local Body Elections Result: गुजरात में स्थानीय निकाय का 9,200 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं. इस चुनाव में दिलचस्प माहौल देखने को मिला. एक तरफ BJP ने सभी 15 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते तो वहीं आम आदमी पार्टी ने 5 तालुका पंचायत जीतीं. इसके अलावा MLA शैलेश मेहता के गढ़ में कांग्रेस जीती. म्युनिसिपैलिटी में कांग्रेस को 21 सीटों के साथ बहुमत मिला. BJP ने 36 में से 15 सीटें जीती हैं. पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट बीरेन शाह वार्ड नंबर 2 में हार गए हैं. इसके अलावा कांग्रेस के अपोजिशन लीडर सुभाष भोजवानी वार्ड नंबर 2 में हार गए हैं. वहीं BJP ने 8 साल बाद डभोई म्युनिसिपैलिटी में सत्ता खो दी है. 

भाजपा का बजा डंका 

राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड 2 में BJP के पैनल ने जीत हासिल की है. वहीं क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की बड़ी बहन नयनाबा जडेजा हार गई हैं. BJP ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (AMC) पर फिर से भगवा लहराया है. पार्टी ने बहुमत के लिए जरूरी 96 सीटें पार कर ली हैं. जीत के आंकड़े पर नजर रखी जा रही है. बता दें कि पिछले टर्म में भाजपा ने 160 सीटें जीती थीं. सोशल मीडिया स्टार अंकिता परमार ने वडोदरा जिला पंचायत की पोर सीट 2400 वोटों से जीती है. उनकी यह लगातार दूसरी जीत है. इसके अलावा वडोदरा में दबंग नेता के तौर पर पहचान रखने वाली मधु श्रीवास्तव की बेटी दीपा श्रीवास्तव ने भी जीत हासिल की है. दीपा श्रीवास्तव लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले अपने पति के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थीं और कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया था. आम आदमी पार्टी का सैश उतारकर BJP का सैश पहनने वाले राजू करपड़ा ने जीत हासिल की है. राजू करपड़ा ने सुरेंद्रनगर जिले की राजधानी सीट से शानदार जीत हासिल की है. वह 2533 वोटों से विजयी हुए.  

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चुनाव में सिंगर्स की धूम

मेहसाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 13 में BJP का पूरा पैनल जीता है, जिसमें BJP कमलम के चपरासी रमेशभाई भील BJP कैंडिडेट थे, वे भी इस इलेक्शन में जीते. गुजरात के दो सिंगर, जिन्हें BJP ने टिकट दिया था वह भी चुनाव जीते हैं. ऊना म्युनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 7 से कैंडिडेट राजल बारोट जीतीं. लोक सिंगर नेहा सुथार ने मेहसाणा बीजापुर तालुका पंचायत फुडेडा सीट 1390 से  ज्यादा वोटों से जीतीं. इसके अलावा राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में BJP जंगलेश्वर को गिराने में फेल रही. वार्ड नंबर 16 में कांग्रेस पैनल जीता है. यहां कांग्रेस के चार कैंडिडेट विनर बने. इसके अलावा सूरत में आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मनोज सोरठिया चुनाव हार गए हैं. राजकोट में कांग्रेस कैंडिडेट आरजे आभा देसाई की भी हार हुई है. वहीं सूरत में पाटीदार लीडर अल्पेश कथीरिया की पत्नी काव्या कथीरिया 38,560 वोटों के साथ चुनाव जीती हैं. राजकोट में कांग्रेस कैंडिडेट भार्गवीबा गोहिल हार गई हैं. वह क्षत्रिय मूवमेंट का चेहरा थीं. 

ये भी पढ़ें- गुजरात निकाय चुनावों में सिंगर और सोशल मीडिया स्टार ने मचाई धूम, VRS लेने वाले आईपीएस हारे

AIMIM की बड़ी जीत 

कच्छ की भुज म्युनिसिपैलिटी में AIMIM की बड़ी जीत हुई है. यहां पार्टी के 3 उम्मीदवार सरफराज 3705, मुख्तार 3581 और रोशन 3370 वोट लेकर जीते. वहीं 1 कांग्रेस उम्मीदवार जीता.  वाव थाराड की भाभर नगर पालिका में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है. भाभर नगर पालिका के कुल 6 वार्ड में BJP ने 24 सीटें जीती हैं. 1 से 6 वार्ड तक के सभी पैनल विजेता बने हैं. गुजरात की 4 तालुका पंचायतों पर AAP का कब्जा हुआ है. यहा के गुडेश्वर तालुका पंचायत, लालपुर तालुका पंचायत, चिकदा तालुका पंचायत और बगसरा तालुका पंचायत पर आम आदमी पार्टी की जीत देखने को मिली. बता दें कि वोटों की गिनती के दौरान सूरत के गांधी कॉलेज में BJP और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें कांग्रेस के एक कैंडिडेट की पिटाई हुई. 

AAP छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेता की हार 

2022 के विधानसभा चुनाव में AAP के टिकट पर विसावदर सीट से चुनाव जीतकर MLA बने भूपत भयानी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी था. इसके बाद भयानी BJP में शामिल हो गए. पार्टी ने उन्हें इस बार जूनागढ़ जिला पंचायत की भेंसन सीट से टिकट दिया, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा. पोरबंदर में भी कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवाडिया अपनी मोढवाड़ा सीट नहीं बचा पाए. यहां की मोढवाड़ा सीट से AAP कैंडिडेट शांति हितेश मोढवाडिया जीते. अमरेली में, मशहूर हस्ती माया भाई अहीर की बेटी हार गईं. लाठी तालुका पंचायत की चावंड सीट से BJP कैंडिडेट सोनलबेन डेर हार गईं. इस सीट में कांग्रेस कैंडिडेट शांतुमबेन डेर जीतीं. इसके अलावा अहमदाबाद के खाड़िया वार्ड सीट पर BJP की करारी हार हुई है. 

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