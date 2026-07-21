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पीएम मोदी के ‘नेट जीरो’ विजन की दिशा में गुजरात की बड़ी उपलब्धि, एक साल में गुजरात ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड्स; क्या कहते हैं आंकड़ें?

पीएम मोदी के इस विजन को गति देते हुए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है. गुजरात में 1 साल में कार्बन उत्सर्जन में सबसे बड़ी कटौती हुई.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 21, 2026, 07:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:49 PM IST
पीएम मोदी के ‘नेट जीरो’ विजन की दिशा में गुजरात की बड़ी उपलब्धि, एक साल में गुजरात ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड्स; क्या कहते हैं आंकड़ें?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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