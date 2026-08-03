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Manjalpur By Elections Result LIVE: क्या BJP के गढ़ में कांग्रेस कर पाएगी कमाल? मांजलपुर उपचुनाव के वोटों की होगी गिनती; जानें पल-पल की अपडेट

गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती जारी है. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई. गत 30 जुलाई को 260 मतदान केंद्रों पर लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. यहां पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार के बीच कांटे की टक्कर है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 03, 2026, 07:46 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:46 AM IST
Manjalpur By Elections Result LIVE: क्या BJP के गढ़ में कांग्रेस कर पाएगी कमाल? मांजलपुर उपचुनाव के वोटों की होगी गिनती; जानें पल-पल की अपडेट
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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