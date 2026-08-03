/Manjalpur By Elections Result LIVE: क्या BJP के गढ़ में कांग्रेस कर पाएगी कमाल? मांजलपुर उपचुनाव के वोटों की होगी गिनती; जानें पल-पल की अपडेट

Manjalpur Assembly By Elections result Live: हाल में तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें बांकीपुर, दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट शामिल हैं. तीनों सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सोमवार यानी 03 अगस्त को सामने आएंगे. सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. हालांकि, गुजरात की मांजलपुर के नतीजों पर सभी की नजरें टिकी हैं.
दरअसल, मांजलपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था. ये सीट बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी. 260 मतदान केंद्रों पर हुए इस उपचुनाव में कुल 37.5 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था. अपने इस लाइव ब्लॉग में हम आपको गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव की गितनी की पल-पल की अपडेट देंगे.
बता दें कि वोटों की गिनती वडोदरा में निर्धारित मतगणना केंद्र पर होगी. प्रशासन ने इसको लेकर सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है और मतदान गिनती स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में केवल 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ था. आम तौर पर यह वोट प्रतिशत काफी कम माना जा रहा है. इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है. बीजेपी ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंदभाई पटेल को रण में उतारा था, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और गुजरात प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी चुनाव में हैं.
भले की उपचुनाव में केवल 37.5 प्रतिशत मतदान हुआ, लेकिन साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 60.15 फीसदी मतदान हुआ था. साल 2022 में योगेश पटेल को 1,20,133 वोट मिले थे. बता दें कि साल 2022 में बीजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराकर करारी शिकस्त दी थी.
इन सबके बीच सभी की नजरें उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हैं. देखना होगा कि जनता सतीश पटेल के सिर जीत का सेहरा बांधती है या कांग्रेस यहां उलटफेर करने में कामयाब होती है. बता दें कि 2022 में सत्ताधारी बीजेपी ने राज्य के चुनाव में 182 में से 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी.