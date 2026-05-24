गुजरात में खत्म कांग्रेस का अस्तित्व? शून्य पर पहुंचे राज्यसभा सांसद, आजादी के बाद पहली बार भाजपा के नाम सभी 11 सीटें

Gujarat Politics: गुजरात में एक समय पर कांग्रेस ने माधवसिंह सोलंकी, डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता और बलवंतराय मेहता जैसे बड़े मुख्यमंत्री दिए. हालांकि, आज के समय में गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होते दिख रहा है. राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही साफ हो गया है कि राज्य में अब कांग्रेस का एक भी राज्यसभा सांसद नहीं होगा. ऐसा होने पर राज्य गठन के बाद पहली बार देखा जाएगा कि कांग्रेस गुजरात राज्यसभा से पूरी तरह बाहर हो जाएगी.

कांग्रेस मुक्त होगा गुजरात?

मौजूदा समय में कांग्रेस नेता शक्तिसिंह गोहिल गुजरात में इकलौते राज्य सभा सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल जल्द खत्म होने वाला है. वहीं कांग्रेस के पास फिलहाल इतने विधायक नहीं है कि वह अब 4 सीटों के चुनाव में से 1 भी जीत पाए. मौजूदा समय में कांग्रेस के पास कुल 182 मेंबर्स वाली विधानसभा में केवल 12 विधायक ही हैं, वहीं साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाज कांग्रेस के हाथों नेता विपक्ष का पद भी फिसल गया था. अब जो स्थिति बन रही है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस गुजरात राज्यसभा से मुक्त होने वाली है.

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'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा

साल 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने पर 'कांग्रेस मुक्त भारत' का नारा दिया गया था. इसका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल वेपन की तरह किया गया था. हालांकि, बाद में पीएम ने सफाई दी कि इस नारे का अर्थ कांग्रेस को राजनीति से खत्म करना नहीं बल्कि देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और वोट बैंक पॉलिटिक्स जैसी 'कांग्रेस संस्कृति' से मुक्त करना है.

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शून्य पर कांग्रेस

गुजरात में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं और ऐसा पहली बार होगा, जब भाजपा सभी में काबिज होगी. वहीं स्वतंत्रता के बाद पहली बार कांग्रेस जीरो सीट पर होगी. इसके अलावा गुजरात के पास लोकसभा में 25 सीटे हैं, जिनमें से 24 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस के पास है. कांग्रेस की गेनीबेन ठाकोर अगले महीने गुजरात में इकलौती विपक्षी सांसद बचेंगी. एक तरफ जहां भाजपा के लिए यह किसी सुनहरे पल से कम नहीं होगा, तो वहीं कांग्रेस के लिए यह समय उसके मिशन गुजरात पर एक बार फिर विचार करने का मौका होगा.