मैंगो लवर्स जरूर पढ़ें! गुजरात में पकड़ा गया कीड़ों से रेंगता 2000 KG आम का जखीरा, ऐसे बनता था 'जूस'

अगर आपका सबसे पसंदीदा फल आम है तो ये खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. आज हम आपको आम के जूस के बारे में ऐसी बात बताएंगे कि सुनकर आप के पैरो तले से जमीन खिसक जाएगी. गुजरात के मेहसाणा में एक आम का जूस बनाने वाली कंपनी पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. इस मामले में बड़ा खुलासा तब हुई जब फूड एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान फैक्ट्री से 2 टन से भी अधिक ऐसे आम के गूदे बरामद किए जिनमें कीड़े पड़े हुए पाए गए.

फूड एंड मेडिकल डिपार्टमेंट ने इस फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान 2 हजार किलो से भी अधिक ऐसे आम का गूदा बरामद किया जिसमें सफेद रंग के कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए. जांच कर रही टीम ने ऐसे आम के गूदों को तुरंत जब्त किया और फिर उसे नष्ट करने का आदेश दे दिया. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कंपनी इतनी भारी मात्रा में रखे गए आम के गूदे से जूस बनाती थी. अब अगर ऐसे आम का जूस बनकर बाजारों में उतर जाता तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता?

पके आमों के गोदाम पर बड़ा एक्शन

जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई नुगर गांव के पास महादेव इंडस्ट्रियल पार्क में स्थित पाटीदार रस केंद्र नामक गोदाम पर की गई. यह प्रतिष्ठान थोक स्तर पर आमों की खरीद-बिक्री करता है और यहां बाजार में सप्लाई के लिए बड़े पैमाने पर आम का पल्प और जूस तैयार किया जाता था. विभाग को मिली एक गोपनीय सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी वी.जे. चौधरी के नेतृत्व में टीम ने अचानक गोदाम का निरीक्षण किया.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच के दौरान भारी मात्रा में सड़े आम पाए गए

निरीक्षण करने गई टीम ने बताया कि जांच के दौरान वहां बड़ी मात्रा में खराब हालत में रखे आम मिले, जिनमें कई फलों में कीड़े भी पाए गए. अधिकारियों ने बताया कि बरामद किए गए आम मानव उपभोग के लिए पूरी तरह अनुपयुक्त थे. ऐसे फलों से तैयार किए जाने वाले उत्पाद लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते थे. इसी वजह से विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे स्टॉक को जब्त कर नष्ट कर दिया.

यह भी पढ़ेंः एक हफ्ते बाद पीएम मोदी बनाने जा रहे अनोखा रिकॉर्ड, पंडित नेहरू भी रह जाएंगे पीछे