Gujarat: मोरबी में 'झूलते पुल' ने ले ली 90 से ज्यादा जिंदगियां, आखिर कैसे हुआ ये हादसा?

Gujarat Morbi Incident: गुजरात के मोरबी जिले में रविवार शाम मच्छु नदी पर एक केबल पुल गिरने से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई के घायल होने की आशंका है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, गुजरात के पंचायत मंत्री ने 60 से ज्यादा लोग की मौत का दावा किया है.

प्रधानमंत्री ने PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और बचाव दल को तत्काल जुटाने की मांग की है. उन्होंने यह भी कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य के गृह मंत्री और अन्य अधिकारियों से बात कर घायलों के तत्काल इलाज के निर्देश दिए हैं.

Morbi cable bridge collapse incident | "More than 60 people have died," says Gujarat Panchayat Minister Brijesh Merja, who is present at the incident spot pic.twitter.com/Nc6x7mjazv

— ANI (@ANI) October 30, 2022