/कार-बाइक की टक्कर पर बवाल... बीच सड़क आपस में भिड़े 2 गुट, मारपीट तक पहुंचा मामला; 3 घायल

Gujarat Violence: गुजरात में नवरात्र से पहले एक चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां मोरबी जिले के हलवाद कस्बे में एक मोटरसाइकिल और कार के बीच अचानक टक्कर हो गई. इसको लेकर 2 गुटों के बीच तीखी बहस हो गई. मामला इतना आगे बढ़ गया कि उनके बीच हिंसा फैल गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए.
घटना के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके शांति बनाए रखने में मदद की. बताया जा रहा है कि दोनों गुट हिंसक रूप से उतावले हो गए थे. इस दौरान अलग-अलग धर्मों के लोग आमने-सामने आ गए और मामला बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया. इस झड़प में घायल 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
बताया जा रहा है कि यह झड़प हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लोगों के बीच हुई. घायलों में से 2 का इलाज राजकोट में हो रहा है, जबकि 1 का इलाज मोरबी के अस्पताल में चल रहा है. घायलों के नाम शब्बीर चौहान, राशिद चौहान और अफजल राठौड़ बताए जा रहे हैं. उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है. घटना के बाद मौके पर डिप्टी SP समीर सरदा समेत पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे.
घटनास्थल पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय पुलिस के साथ-साथ LCB और SOG की टीमें शहर में गश्त कर रही हैं. इस घटना के संबंध में हलवद पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. नवरात्रि के पहले दिन हुई इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है. क्षेत्र में अशांति को रोकने के लिए हलवाद पुलिस ने पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर ही है. मामले को लेकर पुलिस ने सभी घायलों और चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं और कानूनी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.
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