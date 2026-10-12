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कार-बाइक की टक्कर पर बवाल... बीच सड़क आपस में भिड़े 2 गुट, मारपीट तक पहुंचा मामला; 3 घायल


Gujarat Car Accident: गुजरात में 2 गुटों के बीच हुई टक्कर से मामला इतना बढ़ गया कि वे आपस में मारपीट मपर उतर आए. इस घटना में 3 लोग घायल हुए. पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 12, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Oct 12, 2026, 08:32 AM IST
कार-बाइक की टक्कर पर बवाल... बीच सड़क आपस में भिड़े 2 गुट, मारपीट तक पहुंचा मामला; 3 घायल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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