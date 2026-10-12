/कार-बाइक की टक्कर पर बवाल... बीच सड़क आपस में भिड़े 2 गुट, मारपीट तक पहुंचा मामला; 3 घायल

घटनास्थल पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय पुलिस के साथ-साथ LCB और SOG की टीमें शहर में गश्त कर रही हैं. इस घटना के संबंध में हलवद पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. नवरात्रि के पहले दिन हुई इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन हरकत में आ गया है. क्षेत्र में अशांति को रोकने के लिए हलवाद पुलिस ने पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर ही है. मामले को लेकर पुलिस ने सभी घायलों और चश्मदीदों के बयान दर्ज कर लिए हैं और कानूनी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.