गुजरात नगर निगम चुनाव: 6 शहरों में सत्ता कायम रखने की ओर BJP, पीएम मोदी ने कही ये बात

अहमदाबाद: भाजपा (BJP) गुजरात (Gujarat) में छह नगर निगमों के लिए हुए चुनाव की मतगणना में 474 में से 409 सीटों पर जीत हासिल कर इन निकायों में अपनी सत्ता बरकरार रखती नजर आ रही है. कांग्रेस ने अब तक घोषित चुनाव परिणामों में 43 सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, राज्य में नगर निकाय चुनावों में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी (AAP) ने अब तक 18 सीटों पर जीत हासिल की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर भारी बहुमत के लिए गुजरात के लोगों का धन्यवाद किया. पीएम ने कहा, 'शुक्रिया गुजरात! राज्य भर में नगरपालिका चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से लोगों में विकास और सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाते हैं. बीजेपी पर फिर से भरोसा करने के लिए राज्य की जनता का आभारी हूं.'

Thank you Gujarat!

Results of municipal elections across the state clearly show the unwavering faith people have towards politics of development and good governance.

Grateful to the people of the state for trusting BJP yet again.

Always an honour to serve Gujarat.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 23, 2021