गुजरात मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों से लिया गया इस्तीफा

Gujarat New Cabinet: दीपावली से ठीक पहले गुजरात मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है. जानकारी के अनुसार, सीएम भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया है. जानकारी के अनुसार, गुरुवार की रात 8 बजे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सभी मंत्रियों को फिर अपने घर बुलाया है. नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुक्रवार, 17 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में भाजपा के केंद्रीय नेताओं अमित शाह, जेपी नड्डा की उपस्थिति में होगा.

बता दें, गुजरात सरकार में लंबे समय से प्रतीक्षित मंत्रिमंडल फेरबदल अब हो गया है. जानकारी के अनुसार, अब पुराने चेहरों की जगह मंत्रीमंडल में युवा और नए नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. इस बीच बता दें कि शुक्रवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. यह फेरबदल सरकार के लगभग तीन साल पूरे होने पर हुआ है, जो राज्यव्यापी स्थानीय निकाय चुनावों से महज कुछ महीनों पहले है.

जल्द होगी नए मंत्रियों के नाम की घोषणा

सूत्रों के अनुसार, नए मंत्रियों के नाम गुरुवार देर रात या शुक्रवार सुबह तक घोषित हो सकते हैं. गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उन मंत्रियों से मुलाकात करेंगे पार्टी के राज्य संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. इससे पार्टी और सरकार के बीच समन्वय मजबूत होगा. बता दें, भाजपा ने हाल ही में जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात का नया राज्य अध्यक्ष नियुक्त किया है. ‘एक व्यक्ति, एक पद’ के सिद्धांत के तहत विश्वकर्मा को राज्य सहकारिता विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा दिया होगा.