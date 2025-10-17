Gujarat New Cabinet: गुजरात में हो गया मंत्रालय का बंटवारा, 40 साल का ये नेता बन गया डिप्टी CM

Gujarat New Cabinet Portfolio Allocation: गुजरात में राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होने के बाद आज विभागों का बंटवारा कर दिया गया. नए मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट मिनिस्टर और 16 राज्यमंत्री बनाए गए हैं. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी कहे जाने वाले एक मंत्री को तरक्की देते हुए डिप्टी सीएम बनाया गया है. वे सीएम भूपेंद्र पटेल की सरकार में इकलौते डिप्टी सीएम होंगे.

शाह के करीबी बने डिप्टी सीएम

नए मंत्रिमंडल में भूपेंद्र पटेल सीएम रहेंगे और उनके डिप्टी के तौर पर हर्ष सिंघवी को लगाया गया है. वे अभी राज्य के गृह मंत्री हैं. उन्हें प्रमोट करके डिप्टी सीएम बनाया गया है. उनके पास गृह, जेल, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत कई विभाग रहेंगे. 40 साल के हर्ष सिंघवी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है. वे बहुत कम उम्र में तरक्की करते हुए राजनीति में इतने ऊपर तक पहुंचे हैं.

सीएम भूपेंद्र के पास रहेंगे ये विभाग

जबकि सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और प्रशिक्षण, योजना, प्रवासी गुजराती विभाग, राजस्व और आपदा प्रबंधन, सड़क और भवन, नर्मदा, कल्पसर, खान और खनिज, बंदरगाह, सूचना और प्रसारण और अन्य विभागों की जिम्मेदारी रखी है.

The new cabinet portfolios of Gujarat have been announced pic.twitter.com/TpmgZO7kCt — IANS (@ians_india) October 17, 2025

जडेजा की पत्नी बनीं इस महकमे की मंत्री

वित्त, शहरी विकास और शहरी आवास विभाग की जिम्मेदारी कनुभाई देसाई को दी गई है. , जो राज्य के आर्थिक और शहरी विकास की दिशा निर्धारित करेंगे. क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को नए मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है. उन्हें प्राइमरी, सेकंडरी और अडल्ट एजुकेशन का विभाग दिए गए हैं. इनके अलावा बाकी मंत्रियों को भी अलग-अलग विभाग बांटे गए हैं, जिन्हें आप लिस्ट में पढ़ सकते हैं.