आज हो सकता है गुजरात के नये सीएम का ऐलान, इन नामों की हो रही है चर्चा

नई दिल्ली: आज गुजरात (Gujarat) के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है. ताजा जानकारी के मुताबिक बीजेपी (BJP) के केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पार्टी के महामंत्री तरून चुघ गुजरात पहुंच गये हैं. इन नेताओं की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी. इस दौरान सीएम के नाम पर सहमति बन सकती है. इससे पहले आई खबर के मुताबिक केंद्रीय ऑब्जर्वर के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) के साथ संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी (Pralhad Joshi) को अहमदाबाद (Ahmedabad) पहुंचना था.

दरअसल मुख्यमंत्री पद से विजय रुपाणी (Vijay Rupani) के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है. राज्य में अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में बीजेपी किस चेहरे को राज्य की कमान सौंपेगी, इस पर सबकी नजर टिकी है. इसी सिलसिले में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है.

ये भी पढ़ें- अब किसे मिलेगी Gujarat की कमान? मुख्यमंत्री पद की रेस में ये 3 नाम आगे

राज्य में नए सीएम पर विधायकों के साथ मंथन के लिए दोनों नेताओं को भेजा गया है. आपको बता दें कि शनिवार को विजय रुपाणी ने राज्यपाल से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. रुपाणी ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का अगला चुनाव लड़ा जाएगा. बीजेपी में जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और पांच साल तक राज्य की कमान सौंपने के लिए पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं.'

We have come here to hold further discussions (over the name of next chief minister of Gujarat). We will hold discussions with the State president and other leaders: Union Minister & BJP's central observer for Gujarat, Narendra Singh Tomar in Ahmedabad pic.twitter.com/qligLfQI2b

— ANI (@ANI) September 12, 2021