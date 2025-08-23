खुद को बताते थे गाजा पीड़ित, इमोशनल करके मस्जिदों से इकट्ठा करते थे चंदा, ऐसे क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा सीरियाई गिरोह

Ahmedabad News: अहमदाबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सीरियाई गिरोह का पर्दाफाश किया है. ये गिरोह खुद को गाजा पीड़ित बताता था और मस्जिदों में जबरन चंदा इकट्ठा करता था. इस गिरोह में शामिल एक सदस्य अली मेधात अलजहर (23) को एक होटल से गिरफ्तार किया गया जिसके बाद इन गिरोह का खुलासा हुआ. ये सीरिया से अहमदाबाद कैसे पहुंचे थे, इसके बारे में भी जानकारी सामने आई है. जानिए.

गिरफ्तारी के बाद जब जांच की गई तो बड़ा खुलासा हुआ. कुल छह सदस्य सीरिया के दमिश्क से अबू धाबी होते हुए 22 जुलाई को कोलकाता और 1 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचे थे. अभी गिरोह के अन्य सदस्य अहमद अलहबाश, जकारिया अलजाहर और यूसुफ अलजाहर की तलाश जारी है, जबकि दो अन्य सदस्य भी फरार हैं. पुलिस ने अली के पास से 3,600 अमेरिकी डॉलर और 25,000 रुपए नकद जब्त किए हैं. पूछताछ में सामने आया कि ये लोग खुद को गाजा पीड़ित बताकर, शहर की मस्जिदों में जाकर भावनात्मक तरीके से लोगों से धन इकट्ठा कर रहे थे. इनके पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला कि इकट्ठा किया गया पैसा वाकई गाजा भेजा जा रहा था.

मामले को लेकर जेसीपी (क्राइम ब्रांच) शरद सिंघल ने बताया कि हमें इन लोगों कि गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली थी. ये संदिग्ध खुद को व्यक्ति खुद को फिलिस्तीन का निवासी बता रहे थे, अरबी भाषा बोलते थे और अहमदाबाद की मस्जिदों में पैसा इकट्ठा कर रहे थे. अली से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं. अब उसके मोबाइल, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. जांच में पता चला है कि अली टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था और देश के कई शहरों में घूम चुका है. उसने खुद को गाजा का निवासी बताकर लोगों से भावनात्मक अपील की और फंड जुटाया.

Add Zee News as a Preferred Source

पूछताछ के दौरान अली ने केवल अरबी बोलने का नाटक किया और बताया कि उसके शरीर पर मौजूद चोट के निशान युद्ध से जुड़े हैं. क्राइम ब्रांच को शक है कि गिरोह वीजा नियमों का उल्लंघन कर रहा है और उनकी गतिविधियां देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं. इस मामले में केंद्र और राज्य की एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं. यह गिरोह लेबनान में इकट्ठा हुआ और फिर भारत आया. फंड कलेक्शन की प्रक्रिया गुप्त, नकद और ऑनलाइन माध्यमों से की जा रही थी. यह भी जांच की जा रही है कि इकट्ठा किया गया धन किस मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा था. अली को हिरासत में लेकर देश से निष्कासन और ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसके साथियों के पासपोर्ट भी जांच के घेरे में हैं. पुलिस 1 अगस्त से अब तक की सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डाटा और बैंकिंग विवरण खंगाल रही है. (आईएएनएस)