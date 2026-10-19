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नर्मदा पुल गुणवत्ता मामले में गुजरात सीएम का सख्त एक्शन, ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज; निर्माण कार्य में मिली थी कमी

नर्मदा जिले में राजपीपळा-रामगढ (नवागाम) रोड पर करजण नदी पर बने पुल की गुणवत्ता में मिली खामियों के बाद गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने सख्त रुख अपनाया है.उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 19, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 12:34 PM IST
नर्मदा पुल गुणवत्ता मामले में गुजरात सीएम का सख्त एक्शन, ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज; निर्माण कार्य में मिली थी कमी

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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