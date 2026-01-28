नेपाल के Gen-Z प्रोटेस्ट में टूटी थी जेल, हिंसा की आड़ में भागा था स्मगलर, अब गुजरात में हुआ गिरफ्तार

Advertisement
Gujarat News: नेपाल में  Gen-Z प्रोटेस्ट के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया था. इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाते हुए नेपाल की एक जेल से एक ड्रग स्मगलर भाग गया था. जिसे गुजरात से गिरफ्तार किया गया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 28, 2026, 01:59 PM IST
Gujarat News in Hindi: बीते साल नेपाल में एक बड़ा Gen-Z प्रोटेस्ट हुआ था. भीषण आगजनी और वहां के पीएम के देश छोड़ने के बाद तख्तापलट हुआ था. इस दौरान नेपाल की जेल से भागे एक ड्रग स्मगलर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है. इसकी पहचान धर्मेश रसिकलाल चुनारा के तौर पर हुई है. जो हालात का फायदा उठाते हुए  काठमांडू की एक जेल से फरार हो गया था. 

क्या था केस
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में अहमदाबाद के ठक्करबापा नगर इलाके के रहने वाले चुनारा को काठमांडू एयरपोर्ट पर रोका गया था.  उसे 13 किलोग्राम हाई-ग्रेड हाइब्रिड कैनेबिस (गांजा) के साथ पकड़ा गया था. इसकी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए थी. इसके बाद उसे तुरंत काठमांडू की भद्रा जेल में NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था.

मौके का उठाया था फायदा
हालांकि सितंबर 2025 में, नेपाल Gen-Z विरोध प्रदर्शनों से हिल गया. प्रदर्शनों के चरम पर, प्रदर्शनकारियों ने भद्रा जेल पर धावा बोल दिया और उसमें तोड़फोड़ की. इसके चलते अफरा-तफरी मच गई, जिसमें चुनारा समेत कई कैदी जेल की सुरक्षा तोड़कर भाग गए. 
भागने के बाद, नेपाल सरकार ने दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल (SSB) को भगोड़े भारतीय नागरिकों की एक लिस्ट जारी की. यह लिस्ट पूरे भारत में राज्य पुलिस डिपार्टमेंट को भेजी गई. गांधीनगर में CID क्राइम और अहमदाबाद के सीनियर पुलिस अधिकारियों की देखरेख में, लोकल भगोड़े को ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई.

रंग लाई मेहनत
हालांकि शुरुआती रिकॉर्ड में चुनारा का पूरा पता नहीं था, इसलिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर जेबी देसाई और उनकी टीम ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके अहमदाबाद में उसकी लोकेशन का पता लगाया. SOG की मेहनत रंग लाई जब उन्होंने चुनारा को अहमदाबाद में रोक लिया. पूछताछ करने पर, उसने भागने की बात कबूल कर ली, यह मानते हुए कि वह जेल में हुए दंगों का फायदा उठाकर भाग गया, और आखिरकार सोनौली बॉर्डर पार करके अपने होमटाउन में छिपने के लिए वापस भारत आ गया.

