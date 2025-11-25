Advertisement
trendingNow13017460
Hindi Newsदेश

अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार, पुलिस ने कैसे रोका खेल?

Gujarat News: गुजरात के राजकोट शहर से अंधविश्वास से जुड़ा हुए एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग हो गया है. यहां पर एक परिवार ने 15 जीवों की बलि देने की मन्नत मांगी थी. उसकी तैयारी भी पूरी कर ली थी, तब तक पुलिस पहुंच गई.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 25, 2025, 10:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार, पुलिस ने कैसे रोका खेल?

Gujarat News: देशभर में जागरूकता फैलाई जा रही है. लोगों को सजग करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके बावजूद भी कहीं-कहीं पर अंधविश्वास की आड़ में खेल चल रहा है. अंधविश्वास से जुड़ा हुआ एक मामला गुजरात से सामने आया है. प्रदेश के राजकोट शहर में एक परिवार ने अपने बीमार बेटे को ठीक करने के लिए 15 जीवों की बलि चढ़ाने की तैयारी की थी. हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए 9 बकरों को बचा लिया है, इससे पहले परिजनों ने 6 बकरों की बलि दे दी थी.

क्या है पूरा मामला
रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि राजकोट शहर के ग्रीनलैंड चौकड़ी के पास रहने वाले परिवार ने अपने बेटे की ठीक होने के लिए माताजी से मन्नत मांग रखी थी, इसमें 15 जीवित बकरों की बलि चढ़ाने की तैयारी की गई थी. जैसे ही इस वाकये की जानकारी इलाके में फैली तो लोगों के हाथ- पांव फूल गए. जानकारी मिलते ही जीवदया ट्रस्ट और स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया. हालांकि उनके पहुंचने से पहले 6 पशुओं की बलि चढ़ाई जा चुकी थी. जबकि 9 पशुओं को बचा लिया गया. इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास को हवा दे दिया है. जिसकी वजह से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है. 

पुलिस ने दी जानकारी
वहीं मामले को लेकर एसीपी भावेश ने बताया कि इस गैरकानूनी पशुबलि को लेकर जीवदया ट्रस्ट नाम की संस्था को ग्रीनलैंड चौकड़ी के पास इस तरह सी सूचना मिली थी. जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस के साथ ट्रस्ट के लोग पहुंचे तब तक 6 बकरों की बलि दी जा चुकी थी. मामले को लेकर थोराला पुलिस ने पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ की इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

चलाए जा रहे हैं अभियान
यह पहली बार नहीं है जब अंधविश्वास की आड़ में इस तरह का कृत्य किया गया है. इसके पहले भी देशभर से ऐसे कई चौकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे. हालांकि इससे निजात पाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Gujarat news

Trending news

अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
Boeing
13 साल से कोलकाता में लैंड प्लेन 1900 KM दूर पहुंचा, दिलचस्प है 'भूल-चूक' का किस्सा
LIVE | Ram Mandir Flag Hoisting: PM नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 'शिखर' पर फहराएंगे भगवा झंडा, जानें पल-पल की अपडेट
#RamMandir
LIVE | Ram Mandir Flag Hoisting: PM नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के 'शिखर' पर फहराएंगे भगवा झंडा, जानें पल-पल की अपडेट