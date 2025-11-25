अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार, पुलिस ने कैसे रोका खेल?

Gujarat News: गुजरात के राजकोट शहर से अंधविश्वास से जुड़ा हुए एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग हो गया है. यहां पर एक परिवार ने 15 जीवों की बलि देने की मन्नत मांगी थी. उसकी तैयारी भी पूरी कर ली थी, तब तक पुलिस पहुंच गई.
Trending Photos
Gujarat News: देशभर में जागरूकता फैलाई जा रही है. लोगों को सजग करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके बावजूद भी कहीं-कहीं पर अंधविश्वास की आड़ में खेल चल रहा है. अंधविश्वास से जुड़ा हुआ एक मामला गुजरात से सामने आया है. प्रदेश के राजकोट शहर में एक परिवार ने अपने बीमार बेटे को ठीक करने के लिए 15 जीवों की बलि चढ़ाने की तैयारी की थी. हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए 9 बकरों को बचा लिया है, इससे पहले परिजनों ने 6 बकरों की बलि दे दी थी.
क्या है पूरा मामला
रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि राजकोट शहर के ग्रीनलैंड चौकड़ी के पास रहने वाले परिवार ने अपने बेटे की ठीक होने के लिए माताजी से मन्नत मांग रखी थी, इसमें 15 जीवित बकरों की बलि चढ़ाने की तैयारी की गई थी. जैसे ही इस वाकये की जानकारी इलाके में फैली तो लोगों के हाथ- पांव फूल गए. जानकारी मिलते ही जीवदया ट्रस्ट और स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया. हालांकि उनके पहुंचने से पहले 6 पशुओं की बलि चढ़ाई जा चुकी थी. जबकि 9 पशुओं को बचा लिया गया. इस घटना ने एक बार फिर अंधविश्वास को हवा दे दिया है. जिसकी वजह से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है.
पुलिस ने दी जानकारी
वहीं मामले को लेकर एसीपी भावेश ने बताया कि इस गैरकानूनी पशुबलि को लेकर जीवदया ट्रस्ट नाम की संस्था को ग्रीनलैंड चौकड़ी के पास इस तरह सी सूचना मिली थी. जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस के साथ ट्रस्ट के लोग पहुंचे तब तक 6 बकरों की बलि दी जा चुकी थी. मामले को लेकर थोराला पुलिस ने पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ की इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.
चलाए जा रहे हैं अभियान
यह पहली बार नहीं है जब अंधविश्वास की आड़ में इस तरह का कृत्य किया गया है. इसके पहले भी देशभर से ऐसे कई चौकाने वाले मामले सामने आए हैं जिसने लोगों के होश उड़ा दिए थे. हालांकि इससे निजात पाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.