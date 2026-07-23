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16 घंटे में 1,100 mm बारिश, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबीं; गुजरात के वापी में बरसात का 'महातांडव'

गुजरात के वलसाड जिले के उंबरगांव इलाके में गुरुवार तक केवल 16 घंटों में रिकॉर्ड 1100 एमएम बारिश दर्ज की गई. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 23, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:03 PM IST
16 घंटे में 1,100 mm बारिश, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबीं; गुजरात के वापी में बरसात का 'महातांडव'

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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