10 रुपए के लिए हुआ कत्ल: पहले सीने पर मारी लात; फिर घोंट दिया गला

Gujarat News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. गुजरात के नर्मदा जिले से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर सिर्फ 10 रुपए के लिए एक आदमी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई. हत्या करने वाले ने पहले उसके सीने पर लात मारी फिर गला घोंट दिया.

सामान लेकर लौट रहा था मृतक

राजेशभाई धनजीभाई तड़वी कुछ शारीरिक दिक्कतों से जूझ रहा था, गांव के बस स्टैंड से किराने का सामान लेकर घर लौट रहा था, तभी 33 साल के धर्मेंद्रभाई (उर्फ धामो) गणपतभाई तड़वी ने उसे रोक लिया. धर्मेंद्र ने अपने खर्चे के लिए 10 रुपये मांगे और जब राजेशभाई ने पैसे देने से मना कर दिया, तो दोनों में बहस होने लगी, धीरे-धीरे इस बहस ने बिकराल रूप धारण कर लिया और दोनों में झड़प हो गई.

बेरहमी से किया हमला

मामले को लेकर चश्मदीदों ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र ने गांव के एंट्रेंस के पास एक RCC रोड पर राजेशभाई को नीचे गिरा दिया. फिर उसने राजेशभाई पर बेरहमी से हमला किया, उसकी छाती और गर्दन पर लात मारी और फिर राजेशभाई के गले पर पैर रखकर उसका गला घोंट दिया. इस बेरहमी की वजह घायल की मौके पर ही मौत हो गई, उसके कंधों और गर्दन पर चोट के निशान थे.

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गांव में दहशत का माहौल

घटना के बाद, गांव के सरपंच ने लोकल पुलिस को सूचना दी, इसके बाद वहां पहुंची तो देखा कि पीड़ित का शव कफन में लिपटा हुआ था. इंस्पेक्टर एपी सोलंकी की अगुवाई में पुलिस ने धर्मेंद्र तड़वी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है. शिकायतकर्ता भरतभाई तड़वी ने हैरानी जताई और कहा कि उनके चचेरे भाई को उसकी कमजोर शारीरिक हालत के बावजूद निशाना बनाया गया. इस घटना से गांव भर में दहशत का माहौल है.