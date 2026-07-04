/मां ने पिलाया तेजाब, पिता ने दबाया गला! इज्जत बचाने के नाम पर बेटे का कत्ल; कैसे उठा राज से पर्दा?

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पीड़ित की गर्दन पर गला घोंटने के निशान मिले और यह पुष्टि हुई कि मौत का कारण एसिड पीना नहीं था. जांच अधिकारी यूआर डामोर ने कहा कि आरोपियों को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और 3 जुलाई को अदालत में पेश किया गया था. पुलिस ने घटना में कथित रूप से इस्तेमाल की गई एसिड की बोतल, आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े और पीड़ित की उल्टी से सनी एक चादर जब्त कर ली है.