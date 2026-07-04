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मां ने पिलाया तेजाब, पिता ने दबाया गला! इज्जत बचाने के नाम पर बेटे का कत्ल; कैसे उठा राज से पर्दा?

Gujarat News: गुजरात के राजकोट में माता-पिता ने मिलकर अपने पुत्र की हत्या कर दी. हत्या के बाद कहा कि उसने तेजाब पीकर सुसाइड कर लिया. हालांकि, पुलिस ने छानबीन की तो मामले का पता चला.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 04, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:04 PM IST
मां ने पिलाया तेजाब, पिता ने दबाया गला! इज्जत बचाने के नाम पर बेटे का कत्ल; कैसे उठा राज से पर्दा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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