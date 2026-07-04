/मां ने पिलाया तेजाब, पिता ने दबाया गला! इज्जत बचाने के नाम पर बेटे का कत्ल; कैसे उठा राज से पर्दा?

Gujarat News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जो अंदर तक लोगों को झकझोर देते हैं. गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल तालुका के गुंडाला गांव से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां पर 22 साल के व्यक्ति की उसके माता-पिता ने हत्या कर दी, इसके बाद कहा कि तेजाब पीकर युवक ने सुसाइड कर लिया. हालांकि, पुलिस ने जब कड़ाई से जांच की तो मामले का खुलासा हुआ.
युवक की पत्नी बंसी ने बताया कि उसकी शादी पांच महीने पहले राम से हुई थी. उसने आरोप लगाया कि उसका पति अक्सर शराब पीकर घर लौटता था और अपने पिता से झगड़ा करता था. बंसी अपने माता-पिता के घर पर थी तो उसे बताया गया कि राम की एसिड पीने से मौत हो गई. जब उसका अंतिम संस्कार हो गया तो ससुराल वालों ने बताया कि राम 30 जून को नशे में लौटा था.
यहां लौटने के बाद उसने अपने पिता से लड़ाई की. लड़ाई के दौरान ही उसकी मां ने जबरदस्ती उसके गले में एसिड डाल दिया और लड़ाई के समय उसके पिता ने उसका मुंह बंद कर दिया और गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया. बंसी ने आगे आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने उसे घटना के बारे में न बताने की चेतावनी दी. साथ ही साथ कहा कि अगर सच्चाई सामने आई तो परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी.
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पीड़ित की गर्दन पर गला घोंटने के निशान मिले और यह पुष्टि हुई कि मौत का कारण एसिड पीना नहीं था. जांच अधिकारी यूआर डामोर ने कहा कि आरोपियों को 2 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और 3 जुलाई को अदालत में पेश किया गया था. पुलिस ने घटना में कथित रूप से इस्तेमाल की गई एसिड की बोतल, आरोपियों द्वारा पहने गए कपड़े और पीड़ित की उल्टी से सनी एक चादर जब्त कर ली है.