/पारसी- मुस्लिम धर्म ने ठुकराया, इंसानियत ने अपनाया; महिला को हिंदू रीति से मिली अंतिम विदाई

Gujarat News: इंसान की आखिर इच्छा होती है कि जब उसकी मौत हो तो फिर उसका अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, लेकिन गुजरात में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां पर एक पारसी महिला की शादी एक मुस्लिम युवक के साथ हुई थी. इस हफ्ते महिला दम तोड़ दिया. महिला के निधन के बाद पति जहां पर वो एक तरफ विपत्तियों से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ उसके अपने समुदाय और पत्नी के समुदाय के लोगों ने उसे अंतिम संस्कार की रस्मों की इजाजत देने से मना कर दिया. जिसके बाद उनका हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया, जानिए क्या है पूरा मामला.