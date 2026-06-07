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पारसी- मुस्लिम धर्म ने ठुकराया, इंसानियत ने अपनाया; महिला को हिंदू रीति से मिली अंतिम विदाई

Gujarat News: गुजरात में एक पारसी महिला ने मुस्लिम प्रोफेसर से शादी की थी. महिला का निधन हो गया, जिसके बाद उसके अपने धर्म के लोगों ने अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी. जबकि उसके पति के धर्म से भी अनुमति नहीं मिली. इसके बाद उसका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के हिसाब से किया गया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 07, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:04 PM IST
पारसी- मुस्लिम धर्म ने ठुकराया, इंसानियत ने अपनाया; महिला को हिंदू रीति से मिली अंतिम विदाई

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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