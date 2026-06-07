/पारसी- मुस्लिम धर्म ने ठुकराया, इंसानियत ने अपनाया; महिला को हिंदू रीति से मिली अंतिम विदाई

Gujarat News: इंसान की आखिर इच्छा होती है कि जब उसकी मौत हो तो फिर उसका अंतिम संस्कार शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, लेकिन गुजरात में कुछ ऐसा हुआ कि जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां पर एक पारसी महिला की शादी एक मुस्लिम युवक के साथ हुई थी. इस हफ्ते महिला दम तोड़ दिया. महिला के निधन के बाद पति जहां पर वो एक तरफ विपत्तियों से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ उसके अपने समुदाय और पत्नी के समुदाय के लोगों ने उसे अंतिम संस्कार की रस्मों की इजाजत देने से मना कर दिया. जिसके बाद उनका हिंदू रीति-रिवाजों से अंतिम संस्कार किया गया, जानिए क्या है पूरा मामला.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक महिला की शादी गुजराती साहित्य के 70 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर से हुई थी, जो जूनागढ़ के रहने वाले थे, लेकिन लगभग 35 साल पहले नवसारी में बस गए थे. प्रोफेसर वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी से जुड़े एक लोकल कॉलेज में पढ़ाते थे, जहां उनकी मुलाकात पारसी महिला से हुई, जो उस समय उसी कॉलेज में गुजराती भाषा में बैचलर डिग्री की पढ़ाई कर रही थी. वह नवसारी के पास वंसदा शहर की रहने वाली थी और उसके पिता एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे, जबकि उसकी मां नवसारी में एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं.
प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उन्होंने शादी करने का फैसला किया. परिवार के करीबी सूत्र ने बताया कि जब उसने अपने माता-पिता को अपने से 15 साल के बड़े लड़के से शादी करने के बारे में बताया तो माता-पिता शुरू में इस डर से राजी नहीं हुए कि उन्हें समाज से निकाल दिया जाएगा. हालांकि, उसका अड़ियल स्वभाव देखकर, उसके माता-पिता मान गए और दोनों ने शादी कर ली.
यह जोड़ा नवसारी शहर में एक घर में रहता था, लेकिन महिला को पारसी समुदाय के किसी भी सामाजिक समारोह में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, माता-पिता ने करीब 10 साल तक उससे दूरी बनाए रखी, लेकिन बाद में संपर्क बनाए रखना शुरू कर दिया. परिवार के एक करीबी सदस्य ने बताया कि कुछ साल पहले उसे अपने बड़े भाई और छोटी बहन की शादियों में शामिल होने की इजाजत नहीं थी. महिला ने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था और वह जोरोस्ट्रियन धर्म को मानती थी, इस जोड़े के कोई बच्चे नहीं हैं.
सोमवार को, महिला बीमार पड़ गई और उसे नवसारी के एक पारसी-संचालित अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों तक इलाज चलने के बाद उसकी मौत हो गई. उसके पति ने पारसी कम्युनिटी के लोगों से कॉन्टैक्ट किया और उनसे कहा कि चूंकि वह शादी के बाद भी पारसी रीति-रिवाजों को मानती है, इसलिए अंतिम संस्कार पारसी रीति-रिवाजों के अनुसार किया जाना चाहिए. हालांकि, कम्युनिटी के नेताओं ने रिक्वेस्ट ठुकरा दी.
महिला के एक कजिन ने कहा कि मैंने अपने कम्युनिटी के नेताओं से भी रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया. बॉडी को हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखा गया था, प्रोफेसर ने एक मुस्लिम कब्रिस्तान के केयरटेकर से कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने भी उन्हें इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार बॉडी को दफनाने की इजाजत नहीं दी. उन्होंने आगे बताया कि हम एक क्रिटिकल सिचुएशन में थे, क्योंकि दो दिनों तक बॉडी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रही. मेरी बहन के माता-पिता की पहले मौत हो गई थी. हमने उसके भाई और छोटी बहन को उसकी मौत के बारे में बताया और वे भी आ गए.
कोई रास्ता न देखकर, मैंने अपने दोस्त साजन भरवाड़ को, जो एक सोशल वर्कर और नवसारी में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के लीडर हैं, उन्हें मदद के लिए बुलाया, उन्होंने कहा कि अगर हम सब राजी हों, तो वे बॉडी को आग के हवाले कर देंगे, जिस पर हम सब मान गए, बॉडी को नवसारी के वेरावल इलाके में एक क्रिमेशन होम ले जाया गया. पारसी महिला के कुछ करीबी परिवार के सदस्य और उसके पति के कई करीबी रिश्तेदार क्रिमेशन सेरेमनी में शामिल हुए. बाद में क्रिमेशन होम के अधिकारियों ने अस्थियां उसके पति को सौंप दीं.
नवसारी जिले के VHP लीडर साजन भरवाड़ ने अखबार को बताया, महिला का कजिन मेरा बचपन का दोस्त है, और उसने हमें दोनों समुदायों द्वारा अंतिम संस्कार की इजाजत न दिए जाने की समस्या के बारे में बताया. इंसानियत के नाते, मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार बॉडी के क्रिमेशन का इंतजाम करने में मदद करूंगा, जिस पर वे मान गए, मैंने वेरावल क्रिमेशन होम के एक ट्रस्टी से बात की और वह मान गया. फिर हमने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार क्रिमेशन किया और अस्थियां उसके पति को सौंप दीं. यह एक पवित्र काम था.