'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत', PM Modi ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात; क्या होगा फायदा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (31 मार्च) को गुजरात को एक बड़ी सौगात दी. पीएम मोदी ने साणंद में 3300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेज गति के साथ विकसित हो रहा है.
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PM Modi Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार (31 मार्च) को गुजरात के दौरे पर रहे. पीएम मोदी ने राज्य के साणंद में एक कायंस सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया. यह सेमीकॉन प्लांट 3300 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है. इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम तेज गति के साथ विकसित हो रहा है.
दरअसल, पीएम मोदी ने कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि गत 23 फरवरी को माइक्रॉन के प्लांट में प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और आज यहां पर कायंस सेमीकॉन प्लांट का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है.
बता दें कि यह भारत में अपनी तरह का दूसरा प्लांट है और सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक बड़ी उपलब्धि है. इसके अलावा आज पीएम मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर गांधीनगर में महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर स्थित कोबा तीर्थ में 'सम्राट संप्रति संग्रहालय' का भी उद्घाटन किया.
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It is indeed a proud moment for India’s Semiconductor ecosystem that the Kaynes Semicon OSAT facility has been inaugurated in Sanand, Gujarat. This will boost India’s efforts of emerging as a leader in futuristic technologies and innovation. pic.twitter.com/Soz8BXPWaa
— Narendra Modi (@narendramodi) March 31, 2026
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2021 में भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा कि अब इस मिशन का परिणाम सभी के सामने है. प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि एक भारतीय कंपनी ने सेमी कंडक्टर चिप मैन्यूफैक्चरिंग में दिलचस्पी दिखाई और अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की जा रही है. उन्होंने बताया कि इसके तहत इस प्रकार के मिनरल्स की माइनिंग और प्रोडक्शन पर जोर दिया जाएगा. मिनरल्स की रीसाइक्लिंग के लिए 1500 करोड़ रुपये की स्कीम की शुरुआत की गई है.
गौरतलब है कि इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की ओर से इस साल साल के बजट में आंध्र प्रदेश ओडिशा, तमिलनाडु, केरलम जैसे राज्यों के लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है. उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क होगा, जो माइनिंग, रिफाइनिंग और मैन्यूफैक्चरिंग की सशक्त चेन तैयार करेगा.
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