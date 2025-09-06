गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप

Ropeway Trolley Accident: गुजरात के पंचमहल जिले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है. बता दें कि जिले के पावागढ़ स्थित शक्ति पीठ में रोपवे ट्रॉली टूट गई है. जिसकी वजह से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. ये ट्रॉली मंदिर निर्माण सामाग्री लेकर जा रही थी. बताया जा रह है कि पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में कार्गो रोपवे का केबल तार टूटने से ये हादसा हुआ.

हादसे के बाद पुलिस अधीक्षक हरेश दुधात ने छह मौतों की पुष्टि की और कहा कि पुलिस और दमकल की टीमें बचाव एवं राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं. यह मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां तीर्थयात्री या तो लगभग 2000 सीढ़ियां चढ़कर या केबल कार का उपयोग करके शिखर तक पहुंचते हैं. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण सुबह से ही आम जनता के लिए रोपवे बंद कर दिया गया था. बता दें कि पावागढ़ पहाड़ी चंपानेर से तीन चरणों में निकलती है और इसका पठार 1471 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पहाड़ी की चोटी पर देवी काली को समर्पित एक विशाल मंदिर है, यहां हर साल लगभग 25 लाख पर्यटक आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Six dead as cargo ropeway collapses at Pavagadhhttps://t.co/xle16gl7MH pic.twitter.com/BuIVLv89Pn — DeshGujarat (@DeshGujarat) September 6, 2025

क्या बोले मंत्री

मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि मुझे मिली रिपोर्ट के अनुसार, पावागढ़ जाने के लिए दो रोपवे थे, एक माल और सामग्री के लिए और दूसरा मंदिर में आने वाले यात्रियों के लिए. टॉवर नंबर 1 के पास माल रोपवे की गाड़ी में तार टूट गया, जिससे वह गिर गई. माल रोपवे पर सवार छह मजदूर भी गिर गए और उनकी जान चली गई, सभी शव बरामद कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं.

क्या बोले कलेक्टर

वहीं पंचमहल कलेक्टर अजय दहिया ने कहा कि मृतकों में दो लिफ्ट ऑपरेटर, दो मज़दूर और दो अन्य व्यक्ति शामिल थे जो घटना के समय ट्रॉली के साथ थे. यह दुर्घटना केबल के पहले टावर के पास, बेस पॉइंट के पास हुई, हालांकि, स्थानीय अधिकारी यह पुष्टि नहीं कर पाए कि ट्रॉली कितनी ऊचाई से गिरी. उन्होंने बताया कि मुख्य यात्री रोपवे, जो तीर्थयात्रियों को मंदिर तक ले जाता है, खराब मौसम के कारण सुबह से ही जनता के लिए बंद कर दिया गया था.