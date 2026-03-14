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नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद

Gujarat News: सूरत के गोडादरा इलाके में सामूहिक विवाह में पुरानी परंपरा का निर्वहन किया गया. यहां पर चूल्हों पर खाना बनाया गया, इसे लेकर के आयोजकों और रसोइयों ने क्या कहा जानते हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 14, 2026, 02:40 PM IST
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नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद

Gujarat News: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच सिलेंडर गैस को लेकर हलचल मची है. इसका असर मंगल कार्यों पर भी दिखने लगा है. गोडादरा में आयोजित उत्तर भारतीय समाज के एक बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन में लोगों ने चूल्हों की रोटी का स्वाद लिया. इसपर बनी सौंधी रोटी का स्वाद भी लोगों ने लिया. हालांकि गैस की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त केरोसिन भी रिलीज किया गया है.

चूल्हे की रोटी का लिया स्वाद

डायमंड सिटी सूरत के गोडादरा इलाके में उत्तर भारतीय समाज के सामूहिक विवाह की धूम है. दो महीने पहले इस बड़े आयोजन की तैयारी शुरू हुई थी लेकिन ऐन वक्त पर कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी ने आयोजकों और रसोइयों की टेंशन बढ़ा दी, 15 हजार लोगों का खाना समय पर तैयार हो सके, इसके लिए रसोइयों ने हार नहीं मानी और पुरानी परंपरा को ढाल बनाया. बड़े-बड़े चूल्हे बनाए, जिसमें जलती हुई लड़कियों पर पीतल के बर्तनों में सब्जियां बनाईं. 

क्या बोले आयोजक

इसे लेकर रसोइयों का कहना है कि पुरानी पद्धति ने आज इस बड़े आयोजन की लाज बचा ली है. वहीं आयोजकों का कहना है कि भले ही इस तरीके से मेहनत ज्यादा लग रही है और धुआं भी हो रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि किसी भी बाधा के बिना बेटियां विदा होंगी और मेहमानों को चूल्हे पर बनी सौंधी और स्वादिष्ट रसोई मिलेगी.

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सरकार ने बढ़ाया उत्पादन

सरकार ने साफ किया है कि घरेलू गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि 5 मार्च की तुलना में घरेलू LPG का उत्पादन करीब 30 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेट्री सुजाता शर्मा ने कहा पैनिक बुकिंग से बचना चाहिए. सरकार ने यह भी कहा कि घरेलू PNG और वाहनों के लिए CNG की सप्लाई 100 प्रतिशत जारी है और इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की गई है. ( इनपुट- चेतन)

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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