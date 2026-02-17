गुजरात की 6 अदालतों को बम से उड़ाने धमकी, E-mail के बाद मचा हड़कंप; खाली कराया पूरा परिसर

Bomb Threat to District Courts in Gujrat: विमानों, स्कूलों के बाद देश के कई जिलों में न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. मंगलवार को अहमदाबाद और गांधीनगर की जिला अदालतों सहित गुजरात की छह अदालतों को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली. इस धमकी के बाद सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और सभी अदालत परिसरों को खाली कराया गया. इस पूरे मामले की जांच की जा रही है.

दरअसल, धमकी भरे ईमेल का यह ताजा मामला अहमदाबाद के कम से कम दो दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के ठीक एक दिन बाद सामने आया है. सोमवार को अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. हालांकि, बाद में यह फेक साबित हुई.

इन अदालतों को उड़ाने की कही गई बात

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल वडोदरा, वलसाड, राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर की जिला अदालतों को निशाना बनाकर भेजे गए थे. धमकी भरे ईमेल अदालत के आधिकारिक पते पर भेजे गए थे. इस धमकी वाले ईमेल के बाद वरिष्ठ पुलिस अदिकारी वडोदरा जिला अदालत पहुंचे और कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया और सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई.

कल मिली थी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

गौरतलब है कि सोमवार को अहमदाबाद में 25 से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इसके तुरंत बाद एक्शन लेते हुए परिसर को खाली करा लिया गया. पूरे परिसर की तलाशी ली गई. बाद में ये धमकी फर्जी निकली. पूरे मामले में आगे की जांच की जा रही है. पिछले महीने, गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भी अहमदाबाद के कई स्कूलों को इसी तरह के बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले थे.

