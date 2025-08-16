नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को चकमा देने के लिए बनाई खौफनाक कहानी

Gujarat News: पैसों की तंगी अक्सर लोगों को परेशान करती है. कभी-कभी तंगी की वजह से लोग गलत रास्तों पर निकल जाते हैं. कुछ लोग पैसों की लालच में ऐस काम कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए. गुजरात से इसी से मिलता-जुलता मामला सामने आया है. प्रदेश के राजकोट में एक महिला ने अपने जेठ के पैसे चुरा लिए. इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने नकाबपोश डकैती की झूठी कहानी रच डाली, अब पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है और उसने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

क्या है मामला

पूरा मामला गुजरात के राजकोट का है. यहां पर महिला ने अपने जेठ के पैसे चुरा लिए इसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दावा किया कि तीन नकाबपोश लोग उसके घर में घुस आए, उसे चाकू की नोक पर बंधक बना लिया, उसका हाथ मरोड़ दिया और उसके और उसके जेठ के घर से 4.55 लाख रुपये की नकदी और गहने लूट लिए. महिला के इस दावे पर पुलिस को शक हुआ क्योंकि पुलिस को घर में घुसने का कोई भी सबूत नहीं मिला.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाद महिला से पुलिस ने और कड़ाई के साथ पूछताछ की को झूठी कहानी उजागर हुई. उसने बताया कि उसने ही अपने जेठ के घर के कमरे से 4.55 लाख रुपये चुराए थे और अपने गहने छिपा दिए थे. जब पुलिसकर्मियों उस महिला से ऐसा करने की वजह पूछा तो उसने बताया कि उसके पति की पेमेंट काफी कम है और इससे घर का खर्च भी सही से नहीं चल पाता है. ऐसे में उसने आर्थिक तंगी से निपटने के लिए चोरी करने की योजना बनाई थी. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है, उसके इस काम की वजह से पूरे मोहल्ले के लोग हैरान हो गए हैं.

अन्य मामला

मुंबई के वसई से भी चोरी करने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया था. यहां पर एक महिला ने 1.5 करोड़ रुपये के गहनों से भरे दो बैग लेकर फरार हो गई थी. इसके बाद पुलिस मामले का पर्दाफाश करते हुए 12 घंटे के अंदर आरोपी को दबोच लिया था.