'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, सूरत में कैसे टली अनहोनी?

Surat News: आपने अक्सर अपने आस-पास के लोगों की जुबान से एक कहावत खूब सुनी होगी, लोग कहते हैं कि 'जाको राखे साइयां, मार सके न कोय' ये तब लोग कहते हैं जब कुछ आश्चर्यजनक चीजें होती हैं. ऐसा ही कुछ गुजरात में हुआ, गुजरात के सूरत में एक ऊंची रिहायशी बिल्डिंग में रहने वाले 57 साल का एक आदमी अपने 10वीं मंजिल के अपार्टमेंट की खिड़की से फिसल गया, फिसलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी बच गई. जानिए क्या हुआ?

8वीं मंजिल की खिड़की पर फंसे

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक 10वीं मंजिल के अपार्टमेंट की खिड़की से फिसलने के बाद वो 8वीं मंजिल की खिड़की की ग्रिल पर फंस गए. उन्हें सूरत फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज (SFES) के फायर फाइटर्स की एक टीम ने बचाया. यह घटना सुबह करीब 8 बजे जहांगीराबाद इलाके में टाइम गैलेक्सी-A बिल्डिंग में हुई. SFES अधिकारियों के मुताबिक, नितिन अदिया अपने अपार्टमेंट की खिड़की के पास सो रहे थे, तभी वह गलती से बाहर की ओर गिर गए, गिरने के दौरान, उसका पैर 8वीं मंजिल पर खिड़की की ग्रिल और बाहरी उभार में फंस गया, जिससे वह लटक गया और खुद को छुड़ा नहीं पाया.

युवक को आई चोटें

फायर कंट्रोल रूम को अलर्ट मिलने के बाद, फायर ब्रिगेड की एक टीम मौके पर पहुंची और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. फायर कर्मियों ने पहले 8वीं मंजिल पर ग्रिल काटकर रास्ता बनाया और फिर पीड़ित को सुरक्षित करने के लिए 10वीं मंजिल से रस्सियां और सेफ्टी बेल्ट लगाए, लगभग एक घंटे की कड़ी और सावधानी से मिलकर की गई कोशिश के बाद, फायर टीम ने आदिया को जिंदा बचा लिया, उसे चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया है. आगे की जांच से पता चलेगा कि आदिया खिड़की से कैसे गिरा. आदमी का जीवन जिस तरह से बचा उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जब तक ईश्वर आपके साथ है तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है.