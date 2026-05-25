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गुजरात पंचायत चुनाव में बड़ा उलटफेर, BJP-कांग्रेस साथ आए; AAP को रोकने के लिए बना नया समीकरण

Gujarat Panchayat Election 2026: राजनीति जो न कराए. गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में कुर्सी पर काबिज होने के लिए सभी दल साम-दाम-दंड-भेद अपना रहे हैं. यहां कई जगहों पर धुर-विरोधी बीजेपी और कांग्रेस 'दोस्त' बन गए हैं तो कहीं दूसरे का खेल बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक दल जा रहे हैं.

 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: May 25, 2026, 04:19 PM IST
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Gujarat Panchayat Election
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Gujarat Panchayat Election 2026: गुजरात की राजनीति में सत्ता की कुर्सी के लिए ऐसे अनोखे समीकरण बने हैं, जिन्हें देखकर बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी सिर खुजलाने पर मजबूर हो गए हैं. स्थानीय निकाय चुनावों (स्थानीय स्वराज्य चुनाव) में भारी बहुमत से जीतने वाली भाजपा के लिए रोटेशन और आरक्षण के गणित ने ऐसा जाल बिछाया कि सत्ता बचाने के लिए कहीं उसे अपनी धुर विरोधी कांग्रेस से गठबंधन तक करने को मजबूर होना पड़ा. वहीं आम आदमी पार्टी की मदद भी लेनी पड़ी. जानिए गुजरात की पंचायतों में खेले गए इस हाई-वोल्टेज ड्रामे की दिलचस्प इनसाइड स्टोरी...

भाजपा के सियासी पंडितों ने चुनाव से पहले इस समस्या के समाधान के लिए कई जगहों पर रास्ते तलाशे थे. कई जगहों पर सामान्य सीट पर भी SC उम्मीदवार को खड़ा कर उन्हें जिताया था. हालांकि, कुछ पंचायतों में भाजपा का यह मैनेजमेंट गलत साबित हुआ. इतनी बड़ी प्लानिंग के बावजूद पंचायतों पर कब्जा करने के लिए भाजपा नेता गठबंधन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. आगे जानिए कि कहां-कहां बेमेल गठबंधन करना पड़ा!

दाहोद की एक पंचायत में आप का अध्यक्ष और भाजपा का उपाध्यक्ष

धानपुर तालुका पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों पदों के लिए चल रही हाई-वोल्टेज चुनावी प्रक्रिया आखिरकार पूरी हो गई. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा और आप (AAP) को 12-12 बराबर वोट मिलने से रोमांच चरम पर पहुंच गया था. दोनों पदों के लिए टाई होने पर पर्ची यानी लॉटरी निकालकर विजेता का फैसला किया गया.अध्यक्ष पद की पर्ची में आम आदमी पार्टी की सोनलबेन भूरिया का नाम निकलने पर उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया. वहीं, उपाध्यक्ष पद की पर्ची में भाजपा के नयनभाई बारिया का नाम खुलने पर वे उपाध्यक्ष पद पर विजयी घोषित हुए. धानपुर तालुका पंचायत में अध्यक्ष पद 'आप' के खाते में और उपाध्यक्ष पद भाजपा के खाते में जाने से सत्ता का एक अनोखा समीकरण बना है. पूर्व मंत्री और विधायक बच्चू खाबड़ के गढ़ में अध्यक्ष पद गंवाकर भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. पर्ची के सहारे दोनों पार्टियों को एक-एक पद मिलने के साथ ही धानपुर में दिनभर चले हाई-ड्रामे का अंत हुआ.

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लाठी में 'आप' उम्मीदवार को भाजपा ने दे दिया समर्थन

लाठी तालुका पंचायत के अध्यक्ष पद को लेकर राजूला के विधायक हीरा सोलंकी ने बड़ा खेल कर दिया. कोली समाज से आने वाले और 'आप' से जीतकर आए सदस्य को भाजपा ने अध्यक्ष पद सौंप दिया. चर्चा है कि हीरा सोलंकी के दामाद चेतन शियाल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया. लाठी तालुका पंचायत में भाजपा के समर्थन से 'आप' के टिकट पर जीते सदस्य अध्यक्ष बने हैं. लाठी तालुका पंचायत में अध्यक्ष पद ओबीसी (OBC) के लिए आरक्षित है. भाजपा को बहुमत तो मिला था, लेकिन उनका एक भी ओबीसी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया. इससे भाजपा तनाव में थी. स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस के ओबीसी सदस्य को अध्यक्ष बनाना पड़ता. लेकिन हीरा सोलंकी की राजनीतिक सूझबूझ से कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फिर गया.

अरावली: मेघराज में कांग्रेस का खेल बिगड़ गया

मेघराज तालुका पंचायत में भी सत्ता की हवा बदल गई है. यहां अध्यक्ष कांग्रेस का है और सत्ता भाजपा की है. कांग्रेस की अधिक सीटें होने के बावजूद भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली है. कांग्रेस के 11 सदस्यों में से दो सदस्यों ने भाजपा को अपना समर्थन दे दिया. एक निर्दलीय और दो कांग्रेसी सदस्यों के साथ 13 सीटों के बल पर भाजपा को सत्ता मिल गई है. चुनाव हॉल में कांग्रेस के दो सदस्यों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था. कांग्रेस सदस्य भरत खांट भाजपा के समर्थन से अध्यक्ष बने, जबकि अरविंद खराड़ी उपाध्यक्ष चुने गए. अधिक सीटें होने के बावजूद कांग्रेस ने सत्ता में आने का मौका गंवा दिया.

गीर सोमनाथ: कैबिनेट मंत्री के गढ़ में कांग्रेस का शासन

कोडीनार तालुका पंचायत में निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है. कैबिनेट मंत्री प्रद्युमन वाजा और दीनु सोलंकी के गढ़ में अब कांग्रेस की सत्ता आ गई है. निर्दलीय उम्मीदवार अस्मिता जाधव ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का एलान किया. तालुका पंचायत के अध्यक्ष पद पर अनुपाबेन सोलंकी और उपाध्यक्ष पद पर हर्षाबेन गाधे की नियुक्ति हुई है. कोडीनार तालुका पंचायत में कांग्रेस के पास 12, भाजपा के पास 11 जबकि 1 सीट निर्दलीय सदस्य ने जीती थी. भाजपा के गढ़ में कांग्रेस द्वारा सत्ता कब्जाने से स्थानीय राजनीति में गरमाहट आ गई है.

भरूच: 'आप' को रोकने के लिए भाजपा-कांग्रेस की 'दोस्ती'

भरूच की नेत्रंग तालुका पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में उलटी गंगा बही है. 'आप' को सत्ता से दूर रखने के लिए भाजपा और कांग्रेस एक साथ आ गए हैं. अध्यक्ष पद पर भाजपा के मगन वसावा चुने गए हैं, तो उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कांग्रेस की नयना प्रजापति ने संभाली है. तालुका पंचायत चुनाव की कुल 16 सीटों में से 8 सीटें 'आप', 7 सीटें भाजपा और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी. बाद में 'आप' के 1 सदस्य का निधन हो गया था. ऐसे में भाजपा ने सत्ता में हिस्सेदारी के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है.

दांता और वडगाम में भाजपा ने किया खेल

बनासकांठा की वडगाम और दांता तालुका पंचायत में भारी हंगामे और धक्का-मुक्की के बीच कांग्रेस की आंतरिक फूट और निर्दलीय के समर्थन से भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली है. वडगाम तालुका पंचायत की कुल 28 सीटों में से कांग्रेस के पास 14 सीटों के साथ स्पष्ट था, जबकि भाजपा के पास 13 और 1 सीट निर्दलीय के खाते में थी. हालांकि, अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच पंचायत में भारी हंगामा हो गया. आखिरी वक्त पर कांग्रेस के 14 में से 1 सदस्य के गैरहाजिर रहने से कांग्रेस का गणित बिगड़ गया और निर्दलीय सदस्य ने भाजपा को खुला समर्थन दे दिया. इससे सत्ता का पलड़ा भाजपा की तरफ झुक गया. दांता तालुका पंचायत में भी भाजपा ने कांग्रेस के वर्षों पुराने शासन का अंत कर भगवा लहरा दिया. दांता में कांग्रेस की एक महिला सदस्य के गैरहाजिर रहने के कारण उन्हें पंचायत गंवानी पड़ी.

आणंद में भाजपा ने पलट दिया कांग्रेस का खेल

आणंद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है. अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. उसका अध्यक्ष बनने का सपना टूट गया है. दरअसल अध्यक्ष पद के लिए भाजपा उम्मीदवार का फॉर्म रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद भाजपा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. बीते दिन ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने भाजपा की मयूरी पटेल के नामांकन पत्र को मान्य रखा है. जिला पंचायत में भाजपा 33 सदस्यों के साथ बहुमत में है. इस जिला पंचायत में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित है. अब भाजपा की मयूरीबेन पटेल अध्यक्ष पद पर चुन ली गई हैं, जबकि उपाध्यक्ष पद पर जीलूभा सिंधा निर्विरोध चुने गए हैं.

वघई में भाजपा का अध्यक्ष तो उपाध्यक्ष पद कांग्रेस के पास

डांग जिले की वघई तालुका पंचायत में अध्यक्ष भाजपा के और उपाध्यक्ष कांग्रेस के होंगे. वघई तालुका पंचायत की 16 सीटों में से कांग्रेस ने 8 और भाजपा ने 8 सीटें जीती थीं. इससे मुकाबला टाई हो गया. नियम के मुताबिक एक छोटी बच्ची के हाथों पर्ची उठवाई गई, जिसमें अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में गया. वघई तालुका पंचायत अध्यक्ष के रूप में भाजपा की शकुंतलाबेन पाडवी और उपाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की इसदरबेन माहला के नाम की घोषणा की गई है.

आहवा में भी कांग्रेस के पास अध्यक्ष पद तो भाजपा के पास उपाध्यक्ष पद

डांग जिले की ही आहवा तालुका पंचायत में भी हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद अध्यक्ष का ताज कांग्रेस के सिर सजा है. आहवा तालुका पंचायत के आम चुनाव की 16 सीटों में से कांग्रेस ने 9 और भाजपा ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी. लेकिन जोड़-तोड़ की राजनीति के तहत भाजपा ने कांग्रेस के एक सदस्य को अपनी तरफ मिला लिया. इससे दोनों पक्षों के पास 8-8 सदस्य होने के कारण मुकाबला टाई हो गया. इसके बाद चुनाव अधिकारी द्वारा गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 के तहत पर्ची उछाली गई. पर्ची निकलने पर अध्यक्ष पद कांग्रेस के हिस्से आया, जबकि भाजपा को उपाध्यक्ष पद मिला. आहवा तालुका पंचायत अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस की वीणाबेन गांगुर्डे और उपाध्यक्ष के रूप में भाजपा के भूपेश पवार के नाम की घोषणा की गई है.

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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