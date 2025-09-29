Advertisement
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढ़ेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर

गुजरात के अमरेली एयरपोर्ट पर एक ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया. बताया जा रहा है लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से नीचे आ गया. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. रविवार दोपहर एक ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला था. यह विमान एक निजी एविएशन एकेडमी का था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 29, 2025, 06:07 AM IST
Gujarat Plane crash: गुजरात के अमरेली एयरपोर्ट पर एक ट्रेनिंग विमान हादसे का शिकार हो गया. बताया जा रहा है लैंडिंग के दौरान प्लेन रनवे से नीचे आ गया. जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. रविवार दोपहर एक ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसला था. यह विमान एक निजी एविएशन एकेडमी का था. इस हादसे में विमान को नुकसान पहुंचा, वहीं ट्रेनी पायलट की किस्मत अच्छी थी वो पूरी तरह सुरक्षित हैं.

ट्रेनी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त लैंडिंग के दौरान हादसा

इसके बाद एयरपोर्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि प्लेन ट्रेनिंग सेंटर का है और लैंडिंग के वक्त बारिश की वजह से रनवे से नीचे उतर गया। इस हादसे में ट्रेनी पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है. एक साल के अंदर अमरेली एयरपोर्ट पर हुआ ये दूसरा हादसा है. इससे पहले गीरीया इलाके में ट्रेनिंग सेंटर का प्लेन क्रैश हो गया था. जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी और अब फिर एक प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। फिलहाल एयरपोर्ट अधिकारी हादसे के बाद जांच में जुट गए हैं.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

बताया जा रहा है कि हादसे की वजह अभी साफ नहीं है. नागरिक उड्डयन विभाग इस मामले की जांच करेगा. आपको बताते चलें कि देशभर में ट्रेनी पायलट के साथ ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं. अक्सर पायलट की सावधानी के चलते हादसों की स्थिति में जान और माल का नुकसान बहुत कम होता है. 

ये भी पढ़ें- अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश का मलबा छान रहे इंस्पेक्टर पिता को याद आया, बेटा भी हॉस्टल आया होगा; जानें आगे क्या हुआ

गुजरात के इस हादसे ने पूरे देश को रुलाया था

हवाई दुर्घटनाओं के इतिहास की बात करें तो इसी साल 12 जून को एयर इंडिया का एक प्लेन AI171 गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट की बाउंड्री वाल के नजदीक क्रैश हो गया था. उस फ्लाइट में 242 पैसेंजर सवार थे और उस विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी. धमाके के बाद इलाके में आसमान में धुएं का घना गुबार फैल गया था. एक पैसेंजर को छोड़कर सभी की मौत हो गई थी.

विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया था जहां लंच करने पहुंचे कुछ मेडिकल छात्र भी असमय काल के गाल का शिकार हो गए थे. उस हादसे को लेकर बहुत कुछ कहा गया. कई थ्योरीज सामने आईं लेकिन पायलटों के संगठन ने विमान जांच नियम, 2017 के नियम 12 के तहत स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञों की एक न्यायिक समिति के साथ-साथ तत्काल एक जांच न्यायालय के गठन की मांग की थी.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढ़ेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash

