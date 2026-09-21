सावधान! नवरात्रि से पहले 'गरबा पार्टनर' के नाम पर नया फ्रॉड? गुजरात साइबर पुलिस ने किया अलर्ट

अहमदाबाद में इन दिनों 'किराए पर गरबा पार्टनर' वाले पोस्टर्स चर्चा में हैं. नवरात्रि से पहले सोशल मीडिया पर इस तरह के कई पोस्टर तेजी से वायरल हुए हैं. इन पोस्टर्स में लड़के-लड़कियां खुद को किराए पर देने के लिए बाकायदा रेट तय करके बैठे हैं. यह खेल सिर्फ पॉपुलर सोशल मीडिया अकाउंट्स तक सीमित नहीं है, कई फर्जी प्रोफाइल भी अलग-अलग शहरों के नाम पर ऐसे विज्ञापन चला रही हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं पोस्ट में गरबा पार्टनर के लिए सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे तीन पैकेज रखे गए हैं. सिल्वर पैकेज में 1,000 रुपये में दो घंटे, गोल्ड में 1,500 रुपये में चार घंटे और प्लेटिनम में 2,000 रुपये देकर पूरी रात के लिए पार्टनर देने का दावा किया जा रहा है. इन पैकेज में पार्टनर के साथ मैचिंग कपड़े, गरबा स्टेप्स सिखाने और साथ में सेल्फी खिंचवाने जैसी सहूलियतों का लालच भी दिया जा रहा है.
सिल्वर (शुरुआती) पैकेज: लड़कों का रेट ₹500 से ₹2,000 और लड़कियों का ₹3,000 तक है. इसमें वो आपके साथ 2 घंटे गरबा खेलेंगे, मैचिंग कपड़े पहनेंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे और थोड़ा-बहुत डांस भी सिखा देंगे.
गोल्ड (मिड) पैकेज: लड़कों के लिए ₹1,000 से ₹3,000 और लड़कियों के लिए ₹5,000 तक की मांग है. इसमें 4 घंटे साथ नाचना, इंस्टाग्राम रील बनवाना और दुनिया के सामने असली कपल होने की नौटंकी करना तक शामिल है.
प्लेटिनम (सबसे महंगा) पैकेज: लड़कों का खर्चा ₹5,000 और लड़कियों का ₹6,500 तक रखा गया है. इसमें पूरी रात साथ घूमना, हाथ थामना, गपशप, रील और कुछ पोस्ट्स में तो किस (Kiss) तक का वादा किया गया है.
मामला सामने आते ही अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस पूरी तरह एक्टिव हो गई है. जो लोग भी ₹500 से लेकर ₹6,500 में पार्टनर ऑफर करने वाले पोस्ट कर रहे हैं, उन पर साइबर सेल की पैनी नजर है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन पोस्टर्स को लेकर अहमदाबाद साइबर क्राइम डीसीपी लवीना सिन्हा ने कहा, 'सोशल मीडिया पर ऐसे कई मैसेज तेजी से वायरल और ट्रेंड हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि आप तय रकम देकर किराए पर गरबा पार्टनर ले सकते हैं. चाहे आपको उन्हें गरबा वेन्यू पर साथ ले जाना हो या पूरा दिन अलग-अलग जगहों पर गरबा खेलने में बिताना हो. पुलिस इन पोस्ट्स की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इसके पीछे कोई संगठित फ्रॉड या गलत इरादा तो नहीं है.'
डीसीपी लवीना सिन्हा ने आगे लोगों को सचेत करते हुए कहा, 'पेमेंट के लिए आए किसी भी लिंक या फोटो पर गलती से भी क्लिक न करें. इनमें खतरनाक वायरस या फर्जी लिंक हो सकते हैं, जिससे आपका व्हाट्सऐप जैसे मैसेजिंग ऐप या पूरा बैंक खाता ही हैक हो सकता है. अगर किसी के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ हो या इसकी भनक लगे, तो फौरन नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत करें.'